主要な国際報道機関の記者らがLongjiang Forestry Groupを視察

【ハルビン（中国）2025年8月27日新華社＝共同通信JBN】世界の主要な国際報道機関の記者らが8月25日、Longjiang Forestry Group（竜江森林工業集団）を訪れ、秋の森林地帯のユニークな魅力を探りました。

一行はまず「天然酸素バー」として知られる原生林景勝地に入り、樹齢千年のチョウセンゴヨウの木々の下に立って、時が紡いできた自然の壮大さを体感しました。China Snow Town scenic area（中国スノータウン風景区）では、森林を守り、中国のスノータウンブランドを築き上げた林業作業員たちの物語が披露されました。この氷と雪の観光地は、より多様化したオールシーズン観光で世界の注目を集めています。

Yabuli scenic areaでは、Jingzhe Recreational Vehicleが開発した革新的な「宇宙カプセル」型宿泊施設が、伝統的な箱型住宅と現代的な文化観光民宿を一体化し、寒冷地観光に新たな可能性をもたらしています。生鮮トウモロコシ加工工場では、記者たちが畑での収穫から倉庫保管までの「fresh-in-three-hours（3時間で新鮮）」全行程を視察しました。これは、Longjiang Forestry Groupの「有機林」品質基準へのコミットメントを反映しています。

Yabuli Nurseryでは、チョウセンゴヨウ軽量培地コンテナ育苗技術が樹木の生存率と栽培効率を大幅に向上させました。Weihe Ecological Command Centerは、林業センシング、スケジューリング、緊急指揮システムの第一級の国家的システム構築を反映して、森林動態のリアルタイム観察を実証しています。Pingshan Royal Deer Parkでは1000頭を超えるニホンジカやアカシカなど、さまざまな種が半野生の環境でのんびりと歩き回り、森林地帯の生物多様性保全とエコツーリズム開発の調和を鮮やかに示しています。

この視察を通して、国際報道機関は原生林の保護、グリーン産業の発展、生態観光の統合に向けたLongjiang Forestry Groupの実践と成果をさまざまな視点から紹介し、中国北東部森林地域のグリーントランスフォーメーションの鮮明な実践と持続可能な開発への確固たる自信を伝えるでしょう。

この視察旅行は新華社ニュース情報センター黒竜江センター（Heilongjiang Center of Xinhua News Agency's News and Information Center）とPublicity Department of the CPC Longjiang Forestry Group Committeeが共催しました。

ソース： Heilongjiang Center of Xinhua News Agency's News and Information Center