24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」ららぽーと富士見に直営二号店をオープン





株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」の直営二号店を、2025年8月27日（水）より三井ショッピングパーク ららぽーと富士見にオープンすることお知らせいたします。ReD ららぽーと富士見店では、インナーからカジュアルウェア、スリープウェアまで全ラインアップを取り扱います 。血行から毎日を元気にする24時間リカバリーウェア「ReD」という新しいリカバリー習慣を、直営店ならではの品ぞろえで提案してまいります。







取り扱い概要

■店舗イメージ





■取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア（男性用、女性用）、スリープウェア（男女兼用）

カジュアルウェア（男女兼用）、グッズ

■店舗概要

店舗名：ReD ららぽーと富士見店

住所：〒354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313

三井ショッピングパーク ららぽーと富士見 2階

営業時間：平日:10:00～20:00 土日祝:10:00～21:00

※施設営業時間に準ずる









ReDとは

ReDは血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアです。8つの天然鉱石を配合した血行促進繊維VITALTECH®が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

血行促進繊維VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている血行促進繊維VITALTECH®は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。











VITALTECH®による血行促進のメカニズム

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進。血行促進により疲労回復などを叶えます。







ReDの主なリカバリー効果 （一般医療機器）

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。





血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェア「ReD」で、

健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援してまいります。