アパホテル〈岐阜羽島駅前〉　本日披露式典開催

アパホテルネットワークとして全国最大の1,005ホテル139,487室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社(本社：東京都港区赤坂3丁目2‐3 代表取締役社長 元谷 芙美子)は、ホテル事業において、株式会社西町（本社：青森県八戸市柏崎1丁目8番22号 代表取締役社長：石橋 伸之）とアパホテル〈岐阜羽島駅前〉（全146室）のフランチャイズ契約を締結、2025年8月21日に転換開業し、本日披露式典を執り行った。

アパホテル〈岐阜羽島駅前〉公式HP：https://www.apahotel.com/hotel/tokai/gifu/gifu-hashima-ekimae/

披露式典に先立ち行われた記者発表にて、アパグループ社長 兼 最高経営責任者(CEO)の元谷 一志は、「当社は2024年11月期決算にて連結売上高2260億円、経常利益796億円と過去最高の数値を上げた。本年は万博の効果もあり、今現在順調に推移しており、3期連続で過去最高を更新する見込みである。また、アパホテルネットワークとして1,005ホテル139,487室を展開しており、2027年3月末の中期5か年計画終了までに目標の15万室達成を目指す。岐阜エリアはビジネス需要だけでなく観光資源も豊富にあり、未進出エリアには直営・FC問わず検討していきたい。株式会社西町の石橋社長には5棟目、6棟目を視野に入れていただき、アパとしてもサポートしていきたい」と述べた。

アパホテル〈岐阜羽島駅前〉は、2017年8月29日にアパホテル直営店として開業。東海道新幹線「岐阜羽島」駅から徒歩1分、名鉄羽島線「新羽島」駅から徒歩2分の駅前立地で、「名古屋」駅まで新幹線で1駅10分とアクセスが良く、ビジネスの宿泊需要が期待できるほか、インバウンド需要も活況になりつつあるこのエリアで今後ビジネス、レジャー需要の更なる集客を狙う。全客室に40型液晶テレビを設置、通信速度とセキュリティの面で優れたWi-Fi無料接続を完備。ホテルのウリである「VOD見放題無料」は引き続き実施し、顧客満足度を高めていく。

当社は現在進めている「選択と集中」の戦略に基づき、今回のフランチャイズ転換ホテル146室を、アパホテル〈名古屋金山駅前〉（全231室）の開発計画で補完し、直営ホテルは客室数が85室純増となる。

東海エリアは静岡駅前（静岡県静岡市・全418室）、近鉄四日市駅前（三重県四日市市・全383室）と主要都市にておける新規開業を予定しており、引き続き直営とフランチャイズの出店形態を併用し、アパホテルネットワークのさらなる拡充を強化していく。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/774_1_bd734adddbbd9b515d630589c27b735e.jpg?v=202508270356 ]

アパホテルネットワークとして全国最大の1,005ホテル139,487室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

