【発行報告】社会福祉法人奉優会 創立25周年記念誌を発行

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区／理事長：香取 寛）は、創立25周年を記念し、これまでの歩みと未来への展望をまとめた「25周年記念誌」を発行いたしました。本記念誌は、創業の志から始まり、各時代を象徴する事業展開、職員や利用者、ご家族との歩みを振り返るとともに、法人ビジョン「Action by Glocalization（地球規模で考え、足元から行動する）」を広く発信するものです。

発行の背景

奉優会は1999年の設立以来、特別養護老人ホームや地域包括支援センターをはじめとする多様な福祉サービスを首都圏で展開し、地域に根ざした活動を続けてきました。25周年という節目を迎えるにあたり、法人創立の経緯や歴史を振り返るとともに、これからの社会福祉法人のあり方や地域共生社会への貢献を広く社会に伝えるため、本記念誌を制作いたしました。

記念誌の主な内容

１.創業者メッセージ：法人設立の背景と創業当初の志

２.25年の軌跡：事業所開設や制度改革への対応を年表形式で紹介

３.家族会・職員インタビュー：現場から見た支え合いと成長の物語

４.理事長メッセージ：今後の経営ビジョンと「地域共生社会」への展望

５.理念の再確認：「Action by Glocalization」の実践と未来への挑戦

今後の展望

奉優会は、今後も「地域の人々が育つことで生活が革新する」という理念のもと、福祉の枠を超えた新たな価値創造に挑戦し続けます。少子高齢化・人口減少という社会課題を前向きに捉え、介護・保育・就労支援・地域交流など多角的な事業を展開し、地域社会の共創モデルを築いてまいります。

記念誌は、当法人25周年特設サイトよりダウンロードしてご覧ください。

25周年特設サイト(https://www.foryou.or.jp/25th-anniversary/)

25周年特設Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai25th?igsh=MXVhOXhseGIwNjNwcw==)

お問い合わせ先

社会福祉法人奉優会

広報担当：田村・鈴木

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「5」を押してください）

HP：https://www.foryou.or.jp/