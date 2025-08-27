驚くほど軽やかな牛革 ― KAKURA『5レザーポケット L』 名入れ対応で贈り物にも最適
驚くほど軽やかでしなやかな牛革を使用した「KAKURA（カクラ）」の人気シリーズより、バッグインバッグとしても活躍する 「5レザーポケット L」
職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に仕立てられたこのレザーポケットは、A4サイズの書類やタブレット端末をスマートに収納できる大きめサイズ。外側と内側に計5つのポケットを備え、ペンや名刺入れ、スマートフォンなどを効率的に整理できます。
素材には、選び抜かれた国産牛革を採用。使い込むほどに深みのある艶が増し、自分だけの表情へと育っていくのも魅力です。驚くほど軽く、持ち運びにも快適。ビジネスシーンからプライベートまで幅広くご利用いただけます。
さらに、名入れ刻印サービス（有料） にも対応。大切な方へのギフトとしても最適で、特別感を演出します。
実用性と上質さを兼ね備えた「5レザーポケット L」は、日々の生活に長く寄り添う一品です。
5レザーポケット L ～驚く程軽い牛革のバッグインバッグ～ 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-024/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328233&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
