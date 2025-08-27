株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤 貴博、以下「当社」）は、2025年9月12日（金）に開催される環境省主催の「第1回資源循環自治体フォーラム」に登壇することをお知らせいたします。

本フォーラムは、「第五次循環型社会推進基本計画」に基づき、循環経済の達成、地域課題の解決、および地域経済の活性化・地方創生を目的としています。当社は、リユースによる持続可能な社会実現に向けた自治体との連携事例について講演いたします。

■ 登壇概要

イベント名: 第1回資源循環自治体フォーラム

日時: 2025年9月12日（金）10:00～17:00

主催: 環境省、環境省近畿地方環境事務所、大阪府、3R・資源循環推進フォーラム

会場: 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

参加費: 無料

講演テーマ：第2部 第1セッション・第2セッション（１）使用済製品のリユースの推進

■ 本イベントの参加について

本フォーラムは、事前の申し込みが必要です。参加をご希望の方は、下記より2025年8月29日（金）までに事前登録をお願いいたします。

お申し込み・フォーラム詳細はこちら

https://www.jwrf.or.jp/SJJ-forum2025.html

【株式会社ジモティーについて】

社名：株式会社ジモティー

所在地：東京都品川区西五反田1-2-10 CIRCLES五反田2階

設立：2011年2月

主な事業内容：「ジモティー」「ジモティースポット」の企画・開発・運営

ホームページ： https://jmty.jp

代表者：加藤 貴博