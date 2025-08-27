AR/MR光導波路用高屈折率ウェハー調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
AR/MR向け高屈折率ウェハーの定義
現実世界に仮想的な視覚情報を重ね合わせることで世界を仮想的に拡張するディスプレイ技術が近年発展し、AR/MRグラスは次世代の電子デバイスとして注目を集めている。高屈折率ウェハーは、このAR/MRグラスの基幹部品であり、特に複合現実（MR）デバイスにおける中核をなす。MRは、現実世界と仮想世界を融合させ、両者の要素が共存・相互作用する新しい環境を創出する。VRが完全な仮想世界であるのに対し、ARは現実と仮想の区別がつきやすいが、MRは両者が違和感なく融合する点が特徴である。
高屈折率ウェハーは、AR/MRデバイスにおける光導波路技術の核心を担う。光学的性能と物理特性を最適化することで、デバイスの表示効果とユーザーエクスペリエンスを劇的に向上させる。一般的なガラスや樹脂よりも高い屈折率を持つ特殊な材料で製造され、この高屈折率という特性が、ARレンズの視野角（FOV）を広げる上で不可欠な要素となっている。Varjo XRやQuest3/Pro、Pico 4 Ultraといった主要なMRデバイスにも採用されており、その重要性は高まる一方である。
高屈折率ウェハーは、電子デバイス産業において、ディスプレイの小型化と高性能化を両立させる上で不可欠なキーマテリアルである。AR/MRグラスの普及は、消費者向け市場だけでなく、医療、製造、建設などのプロフェッショナル分野にも大きな波及効果をもたらす。例えば、手術支援や遠隔保守、現場での情報共有など、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させるツールとしての需要が高まっている。
LP Information調査チームの最新レポート「グローバルAR/MR光導波路用高屈折率ウェハー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバルAR/MR光導波路用高屈折率ウェハー市場規模は4.5億米ドルに達すると予測されている。この市場成長は、単にAR/MRデバイス市場全体の拡大に留まらず、より没入感の高い体験を求めるユーザーのニーズが、高屈折率ウェハーのような高性能部品への需要を高めていることを示唆している。特に、プロフェッショナル分野での導入が進むことで、製品に対する信頼性と性能への要求は一層厳しくなり、市場を質的に牽引する要因となる。
図. AR/MR光導波路用高屈折率ウェハー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328196&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328196&id=bodyimage2】
図. 世界のAR/MR光導波路用高屈折率ウェハー市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、AR/MR光導波路用高屈折率ウェハーの世界的な主要製造業者には、Hoya、Corning、Schottなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約58.0%の市場シェアを持っていた。
高屈折率ウェハー市場における競争優位性は、単に屈折率の高さだけでなく、材料の加工性、コスト、信頼性、そして安定供給能力によって決まる。この分野では、既存の半導体製造技術を応用した材料開発と、光学設計のノウハウが重要であり、高い技術的障壁が存在する。主要企業は、新たな高屈折率材料（例えば、高屈折率ガラスやSiCなど）の開発を通じて、より広い視野角（FOV）と薄型・軽量化を同時に実現する技術革新を追求している。また、製造プロセスの最適化と歩留まり向上は、コスト競争力を高める上で不可欠である。このため、材料メーカーや半導体メーカー、そして光学部品メーカーが連携し、技術的なシナジーを創出することが、市場における差別化戦略の鍵となっている。
