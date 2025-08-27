【横浜FC】9/20(土)新潟戦 ご来場の小中高生 先着2,000名様に「キッズ限定ユニフォーム」プレゼント！

株式会社横浜フリエスポーツクラブ


9月20日(土)18:00キックオフ、ニッパツ三ツ沢球技場にて行われる2025明治安田Ｊ１リーグ 第30節 アルビレックス新潟戦で、小中高生チケットをお持ちの方、先着2,000名様に「キッズ限定ユニフォーム」をプレゼントいたします。



※画像はイメージです

■対象試合:9月20日(土) 18:00KICKOFF

２０２５明治安田Ｊ１リーグ 第30節


横浜ＦＣ vs. アルビレックス新潟



■会場

ニッパツ三ツ沢球技場


〒221-0855　神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1



■配布時間

先行開門～なくなり次第終了



■対象

小中高生チケットをお持ちの方



■配布場所

・ホームゴール裏入場ゲート


・メインスタンド入場ゲート


※アウェイ入場ゲートでの配布は行いません


※アウェイグッズを身に着けている方への配布はございません



■ご協賛企業

株式会社フュディアルクリエーション
インバースネット株式会社
株式会社DiceB
株式会社マクニカ
リスト株式会社