Arteryex「パシャっとカルテ」TVCM放映開始のお知らせ

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（以下「Arteryex」）が提供するPHRデータ管理アプリ「パシャっとカルテ」は、

2025年8月28日（木）から2025年9月12日（金）までの期間、静岡県でTVCMを放映いたします。

※放映期間は変動する可能性がございますので、あらかじめご了承ください

CM概要

放映期間：2025年8月28日（木）～2025年9月12日（金）

放映エリア：静岡県全域

放送局：静岡放送、テレビ静岡

動画：https://www.youtube.com/watch?v=N0KkBt6gKiQ

パシャっとカルテの概要

『パシャっとカルテ』は、健康にまつわるPHRデータを管理できる一般消費者向けの無料で使える医療情報管理アプリです。健康診断や検査の結果、処方薬、血圧・体重・体温などの日々の健康状態、さらには医療費までを、スマートフォンで一元管理することが可能です。



2025年8月時点の主な機能は以下の通りです：

・健診結果や薬の情報を撮影し、自動でデータ化

・医療費の領収書を撮影するだけで簡単に管理

・血圧・体重など日々の記録を写真または手入力で管理

・アンケート回答でアプリ内ポイントを取得



2025年8月時点で現在70万ダウンロードを突破し、幅広い世代の方々にご利用いただいております。

▶ ダウンロードはこちら：https://pashakarte.onelink.me/yM76/zwh43sav

Arteryexについて

Arteryexは「健康銀行」構想を掲げ、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用できる仕組みを提供しています。アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、医療情報プラットフォーム事業やシステム開発事業を展開しています。



AreteryexではPHR（Personal Health Recor）データを活用し、様々なサービスと連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進させています。本取り組みに関する取材のご相談やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

会社名：Arteryex株式会社

WEB：https://arteryex.biz/

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発

営業時間: 11:00-18:00（平日）

【本件に関するお問い合わせ先】

Arteryex株式会社

広報担当：脇坂

メール：data_b@arteryex.biz

WEB：https://www.arteryex.biz/