表参道で開催「PILATES & MATCHA MORNING」＠Pilates KASANE ─ ピラティスと抹茶プロテインで朝からWell-being
株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F、代表取締役：高城大樹）は、パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】など複数のフィットネススタジオおよびアパレル事業を運営しております。
このたび、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】表参道スタジオにて、2025年8月23日（土）、朝から心と体を整える特別イベント「PILATES & MATCHA MORNING」を開催いたしました。
イベント概要
「PILATES & MATCHA MORNING」は、ピラティスを通じて体をリフレッシュし、抹茶プロテインを楽しみながらWell-beingな1日をスタートすることを目的とした朝活イベントです。
当日は初心者から経験者まで幅広い方々にご参加いただき、KASANEの和モダンな内装にこだわった空間で心身を整える時間を過ごしていただきました。
当日の様子
・ピラティスレッスンで体の”コア”を意識しながら全身をリセット
・パーソナルジム【BEYOND】で監修するBEYONDプロテイン抹茶味の試飲タイム
・参加者同士の交流を深めるカジュアルなコミュニケーション
今後の展開
ワールドフィットでは、今後も「PILATES & MATCHA MORNING」をはじめとしたイベントを定期的に開催予定です。ピラティスやWell-beingなライフスタイルを提案しながら、より多くの方々に「豊かさ」を実感いただける機会を提供してまいります。
会社概要
会社名：株式会社ワールドフィット
代表者：高城 大樹
本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F
設立：2017年4月
事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を運営
URL：https://world-fit.co.jp/
【報道関係者お問い合わせ先】
株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂
TEL：03-5778-4167
MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp