【JPIセミナー】「大和ハウス工業（株）の気候変動・BCP対策と環境配慮型経営」9月8日(月)開催

JPI（日本計画研究所）は、大和ハウス工業株式会社 本社 営業推進統括部 環境ソリューション推進部長 小澤 忠 氏を招聘し、大和ハウス工業（株）の気候変動・BCP対策と環境配慮型経営について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

蓄電池を活用した環境ビジネス展開の事例

大和ハウス工業（株）の気候変動・BCP対策と環境配慮型経営

〔開催日時〕

2025年09月08日(月) 13:30 - 15:30

〔講師〕

大和ハウス工業株式会社

本社 営業推進統括部

環境ソリューション推進部長

小澤 忠 氏

〔講義概要〕

昨今の気温上昇、地球の温暖化の原因は人間の活動であることは疑う余地はない（IPCCの報告書）との事から、世界共通の使命である脱炭素へ向けた具体的行動が必要。特に民間企業のトップ層は自ら学習し、環境配慮型経営に大きく舵を切ることが急務となる。

時には官民連携した地域ぐるみの施策も必要。

今のままでは世紀末には世界の平均気温は4度上昇するとされている事実にいかに立ち向かうか人類一人一人の行動が問われる時代となった。

本講演では、こうした気候変動の科学的知見を踏まえ、今後取り組むべき脱炭素の具体策と、その実践に向けた視点について詳説する。

〔講義項目〕

1. 大和ハウスグループの脱炭素への取り組み

2. 気候変動対策とBCP対策

(1) 私の蓄電池ビジネス開始初期の世の中との認識のギャップ

3. 世界の脱炭素取り組みに対し、日本は遅れている

(1) 各専門機関からの発信

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,660円（税込）

2名以降：32,660円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

