【JAPANDX】静岡県藤枝市・徳島県徳島市とDX推進に関する連携協定を締結











＜連携協定の目的＞DX推進に関する協定に基づき、下記3領域での支援を行う＜連携協定締結日＞2025年7月1日＜連携協定の支援内容＞・DX推進ビジョン改定・デジタルサービス検討・デジタル人材育成＜藤枝市長コメント＞このたび、株式会社JAPANDX様とDX推進に関する連携協定を締結できましたことを、大変心強く感じております。本市では、市民の皆さまが便利さや安心を実感できるデジタル社会の実現を目指し、行政手続のオンライン化など、生活に身近なサービスの充実に積極的に取り組んでまいりました。今回の協定を通じて、官民が力を合わせ、JAPANDX様の豊富な知見と技術を生かしながら、市民に寄り添ったデジタルサービスの創出や、それを担う人材の育成がさらに進むことを期待しております。■徳島市との連携協定について＜徳島市のDXへの取り組み＞徳島市では、「誰一人取り残さない、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の実現」を目標に掲げ、「徳島市デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（令和４年度～令和7年度）」を策定（※4）しており、行政手続のオンライン化や災害時の情報収集・伝達手段の確保、子育て支援アプリの導入など、幅広い分野でDXを展開しています。＜連携協定の目的＞JAPANDXの知見を活かし、DX推進計画の策定支援をはじめとした、DX推進の伴走支援を行う＜連携協定締結日＞2025年8月8日＜連携協定の支援内容＞・DX推進計画策定・DX事業推進・デジタル人材育成■JAPANDXの今後の展望JAPANDXは、今後も、多数の自治体で採用が進む「住民総合ポータルアプリ『DX-Pand』」の提供等を通して、社会変化に直面し、あらゆる課題を抱える⾃治体のDX推進を支援していきます。行政サービスのデジタル化推進にむけたサービスの横展開や、継続したバージョンアップを進め、安全なデジタル社会の実現によって⽇本の前進を⽬指してまいります。