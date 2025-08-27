こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
ひょうごEXPO 41 －HYOGO REGIONAL DAY－「尼崎市の日」を開催します！
兵庫県では、大阪・関西万博の開催期間中、県内の市町や地域単位の情報発信などを集中的に行うイベントであるリージョナルデー「市町の日」を設定し、万博会場等において県内各地の魅力を発信しています。
この度、９月11日を「尼崎市の日」として、関西パビリオン内兵庫県ゾーンにて「ひょうごEXPO 41－ HYOGO REGIONAL DAY－」を開催し、「尼崎」の魅力を発信します。
１ 日時
９月11日（木）９時15分～21時
２ 場所
大阪・関西万博 関西パビリオン内 兵庫県ゾーン
３ 内容
▶コリドー（コウノトリの回廊）
市内産品の展示
ポスター等の展示
市観光PR動画の常時上映
▶メインホール
市観光PR動画上映及び口頭ナレーションによるPRイベント
実施時間
①11時～11時20分 ②11時20分～11時40分 ③11時40分～12時
④14時～14時20分 ⑤14時20分～14時40分 ⑥14時40分～15時
⑦17時～17時20分 ⑧17時20分～17時40分 ⑨17時40分～18時
※所要時間は各回約10分を予定しています。（内容は同一）
※参加者には尼崎市オリジナルステッカーをお渡しします。
※上記時間以外は、「HYOGO ミライバス」の動画が放映されます。
４ 公式ホームページ
ひょうご EXPO 41 -HYOGO REGIONAL DAY-（（https://expo2025-hyogo-fieldpavilion.jp/hyo_regi/）