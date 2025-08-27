ひょうごEXPO 41 －HYOGO REGIONAL DAY－「尼崎市の日」を開催します！

写真拡大

　兵庫県では、大阪・関西万博の開催期間中、県内の市町や地域単位の情報発信などを集中的に行うイベントであるリージョナルデー「市町の日」を設定し、万博会場等において県内各地の魅力を発信しています。

この度、９月11日を「尼崎市の日」として、関西パビリオン内兵庫県ゾーンにて「ひょうごEXPO 41－ HYOGO REGIONAL DAY－」を開催し、「尼崎」の魅力を発信します。

 

１　日時

　９月11日（木）９時15分～21時

 

２　場所

　大阪・関西万博　関西パビリオン内 兵庫県ゾーン

 

３　内容

　▶コリドー（コウノトリの回廊）

　　　市内産品の展示

　　　ポスター等の展示

　　　市観光PR動画の常時上映

　▶メインホール

　　　市観光PR動画上映及び口頭ナレーションによるPRイベント

　　　　実施時間　

　　　　　①11時～11時20分　②11時20分～11時40分　③11時40分～12時

　　　　　④14時～14時20分　⑤14時20分～14時40分　⑥14時40分～15時

　　　　　⑦17時～17時20分　⑧17時20分～17時40分　⑨17時40分～18時

　　　　　※所要時間は各回約10分を予定しています。（内容は同一）

　　　　　※参加者には尼崎市オリジナルステッカーをお渡しします。

　　　　　※上記時間以外は、「HYOGO ミライバス」の動画が放映されます。

 

４　公式ホームページ

　ひょうご EXPO 41 -HYOGO REGIONAL DAY-（（https://expo2025-hyogo-fieldpavilion.jp/hyo_regi/）