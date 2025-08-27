脳活捗る！ぶどう糖95%配合のお菓子でやる気をチャージ！『ぶどう糖チャージ』『ぶどう糖チャージ小袋タイプ』2品が新発売

株式会社 MDホールディングス

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、ぶどう糖を95%配合した、受験勉強やデスクワークなどの集中したいときに最適な、大容量で個包装タイプの『ぶどう糖チャージ』、ポケットサイズで持ち運びやすい『ぶどう糖チャージ小袋タイプ』を、2025年9月1日（月）より、全国で発売いたします。

《 開発背景 》

本商品は、ぶどう糖を95％配合したグレープ味のタブレット型のお菓子です。近年、リモートワークの広がりや、受験生・進学希望者の増加により、個人で集中して作業に取り組む時間が増加傾向にあります。こうした背景を受け、当社では脳と身体の活動を支えるエネルギー源として、短時間で吸収されやすい「ぶどう糖」に着目し、集中力を必要とする受験生や社会人の方に向けて、手軽にエネルギー補給と気分転換ができるお菓子として『ぶどう糖チャージ』を開発いたしました。

本商品は、グミやラムネでも人気の高いグレープ味を採用し、幅広い世代の方に親しみやすい味わいに仕上げました。さらに、大粒タブレットならではの食べ応えで、高い満足感をお楽しみいただけます。シェアしやすい大容量の個包装タイプと、ポケットサイズで持ち運びやすく保管しやすいチャック付きタイプの2種類を取り揃えております。

《 商品特長 》- 短い時間でエネルギーとして吸収されやすいぶどう糖を95％配合したタブレット型のお菓子- 受験勉強やデスクワークなどの、集中したいときのエネルギー補給に最適- 幅広い世代の方が親しみやすい、人気のグレープ味- 大粒のタブレットで食べ応えがあり、満足感の高い商品- シェアしやすい個包装タイプと、持ち運びやすく保管しやすいチャック付きタイプ

■脳と砂糖

脳が消費するエネルギー量は、他の臓器と比較してかなり大きく、脳の重さは体重の2％程度であるが、そのエネルギー消費量をブドウ糖で換算すると一日当たり120gである。1日のエネルギー消費量として体全体の18％、ほぼ5分の1を占める。疲労やストレスによって、血糖が低下すると脳へのブドウ糖は不足する。脳のエネルギー不足つまりガス欠になると、体の中枢機能が低下し、記憶力や集中力の低下が起こる。ブドウ糖は注意力を維持する栄養素の1つであることを示唆している。

抜粋：独立行政法人「砂糖と健康～肝臓と筋肉の働きを高める砂糖の生理的役割～」

■商品概要

商品名：ぶどう糖チャージ

参考価格：378円（税込）※消費税8％

内容量：93g

発売日：2025年9月1日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）

■商品概要

商品名：ぶどう糖チャージ 小袋タイプ

参考価格：130円（税込）※消費税8％

内容量：27g

発売日：2025年9月1日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）

MDホールディングスは、 「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

株式会社MDホールディングス

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/

