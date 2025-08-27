食品ロス削減に取組む「もったいない！あまがさき 推進店」21店舗と もったいない！スタンプラリーを実施

尼崎市では、燃やすごみに約14％（約9,345トン。令和６年度実績）含まれている食品ロスを削減するため、市内の「もったない！あまがさき 推進店」21店舗の協力のもと、もったいない！スタンプラリーを開催し、食品ロスに対する市民の意識向上・行動変容を目指します。

１ スタンプラリーの概要

各推進店では、調理時に食材を使い切る工夫のほか、様々な食品ロス削減につながる取組を実施しており、スタンプラリー開催期間中は、地産地消の一環としてあまやさいを活用したメニューを提供してもらうなど、市民に食品ロスや環境負荷低減について考えるきっかけとなる取組を実施します。対象店舗を巡り、スタンプを集めた方には、あま咲きコインを付与します。

２ 開催期間

令和７年９月１日（月）～令和７年11月30日（日）

３ スタンプラリー参加店舗一覧

別紙のとおり（21店舗）

４ スタンプカード配布場所

・市役所本庁

・各生涯学習プラザ（６か所）

・各推進店（21店舗）

５ 参加賞