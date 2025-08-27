ランゲージワンのカブレホス・セサル執行役員が多文化共生セミナーin千歳市に登壇
ランゲージワンのカブレホス・セサル執行役員が北海道国際交流・協力総合センター主催の令和7年度多文化共生セミナーin千歳市＊１「これからの地域づくりと多文化共生の推進」に登壇し、多文化共生の取り組み事例を紹介いたします。
【開催概要】
日 時：2025年9月9日（火） 14：00～16：30
会 場：北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）中会議室2 + オンライン配信
内容：－基調講演「地方創生2.0と多文化共生の推進」
－事例紹介（多文化共生に取り組んでいる企業や北海道の取り組みをご紹介）
－パネルディスカッション（多文化共生をヒントとした、今後の地域づくりを展望）
主催：（公社）北海道国際交流・協力総合センター（HIECC） ＊2
共催：（一財）ダイバーシティ研究所 ＊3
協賛：ランゲージワン株式会社 *4
本セミナーは現地参加以外にもオンライン視聴が可能で、以下フォームよりお申込みいただけます。
https://forms.gle/rGEoUsFAcUb8E1JYA
申込締切：9月5日（金）17：30
