　ランゲージワンのカブレホス・セサル執行役員が北海道国際交流・協力総合センター主催の令和7年度多文化共生セミナーin千歳市＊１「これからの地域づくりと多文化共生の推進」に登壇し、多文化共生の取り組み事例を紹介いたします。

 

【開催概要】

日 時：2025年9月9日（火）　14：00～16：30

会 場：北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）中会議室2 + オンライン配信

内容：－基調講演「地方創生2.0と多文化共生の推進」

　　　　－事例紹介（多文化共生に取り組んでいる企業や北海道の取り組みをご紹介）

　　　　－パネルディスカッション（多文化共生をヒントとした、今後の地域づくりを展望）

主催：（公社）北海道国際交流・協力総合センター（HIECC）　＊2

共催：（一財）ダイバーシティ研究所　＊3

協賛：ランゲージワン株式会社　*4

 

本セミナーは現地参加以外にもオンライン視聴が可能で、以下フォームよりお申込みいただけます。

https://forms.gle/rGEoUsFAcUb8E1JYA

申込締切：9月5日（金）17：30

 

 

【参考】

＊１　令和7年度多文化共生セミナーin千歳市

　　　お知らせ｜公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター HIECC/ハイエック

 

＊２　（公社）北海道国際交流・協力総合センター（HIECC）

　　　https://www.hiecc.or.jp/

 

＊３　（一財）ダイバーシティ研究所

　　　https://diversityjapan.jp/

 

＊４　「ランゲージワン株式会社」

 　　　https://www.languageone.qac.jp/