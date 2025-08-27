【Android 16対応】D-Back for Android V4.0.0発表！PC・スマホで各種のデータを復元できる

Shenzhen iMyFone Technology Co., Ltd.

世界中で200以上の権威あるメディアに推奨されているソフトウェア開発会社iMyFoneは、令和7年8月27日（水）より、最高のAndroidデータ復元ソフト「D-Back for Android」の最新バージョンを正式リリースいたしました。本ソフトは、Googleドライブをプレビューしながらデータを選択的に復元できる以外に、バックアップなしでもアンドロイドデバイスから消えたデータを復元できます。最新バージョンではAndroid 16に対応し、さらにモバイル版ソフトも登場します。Androidスマートフォンでも利用できるようになりました。

▼ D-Back for Androidについて紹介

iMyFone D-Back for Androidは、ルート化不要で削除されたデータを素早く復元できる強力なツールです。バックアップがなくても写真・動画・連絡先などを復元可能です。さらにGoogleドライブのバックアップを自由にプレビュー＆抽出でき、最新のAndroid 16にも対応します。Sony Xperia、Samsung、Google Pixelなど6000機種以上を幅広くサポートし、安心して大切なデータを取り戻せます。

▼ D-Back for Android更新情報

最新のAndroid 16対応、ほぼすべてのAndroid端末から消えたデータを復元できます。

★ Android版ソフトは登場

Android版が新たに登場し、スマートフォンから直接利用できるようになりました。これにより、さらに便利にお使いいただけます。

★ ツールキットを追加

最新バージョンでは新たに「ツールキット」を搭載し、スマホやPCに関するさまざまなトラブルを解決できる便利な機能をまとめました。Androidデータ復元をはじめ、WhatsApp・LINEのバックアップ・転送・復元、クラウドバックアップ、iPhoneデータ転送、メディアファイル移行、さらにAndroidとiOS間のデータ転送など、実用的な機能が大幅に拡充されています。

▼ D-Back for Android主な機能一覧

（D-Back for Androidツールキットの対応機能一覧）今すぐ入手 :https://orderapi.imyfone.com/cart/adds?ids=6013756,6006534,6013107,6013110,6013108,6006546,6009705,6008662&qtys=1,1,1,1,1,1,1,1¤cy=JPY&couponset=ADNyMzMyMjM&custom=com_jp&?site_initializing=jp.imyfone.com★ バックアップなしでAndroidから誤削除した・紛失した・消えたデータを復元

D-Back for Androidなら、バックアップがなくても完全に消えたデータを簡単に復元可能です！スマホ内の写真、動画、メッセージ、連絡先など、失った大切な情報をまるごと取り戻せます。幅広いデバイスに対応しており、操作もシンプルです。手間なく、素早く、安全に消えたデータを復元できる頼れるツールです。

D-Back for Androidなら、Googleドライブのデータを無料でプレビューしてから、必要なものだけを選択的に復元可能です！写真、動画、メッセージ、連絡先など、大切な情報を無駄なく取り戻せます。操作も直感的で簡単、バックアップからの復元作業を効率的かつ安全に行える頼れるツールです。

★ Androidデータをパソコンにバックアップ

D-Back for Androidを使えば、Androidデバイスから消えたデータを復元できるだけでなく、データをパソコンに転送してバックアップすることも可能です。スキャン後、復元したいデータを選んでPCに保存するだけの簡単操作です。

▼ D-Back for Androidに関するユーザーレビュー

▼ D-Back for Androidの動画ガイド

◇iMyFoneについて

現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。

