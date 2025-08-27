チャコット株式会社 創業75周年の節目に新型バレエシューズ「Arc STRETCH（アークストレッチ）」を9月12日（金）発売

株式会社オンワードホールディングス

チャコット株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典）は、創業75周年の節目に、新型バレエシューズ「Arc STRETCH（アークストレッチ）」を、9月12日（金）に全国のチャコットショップおよびオンラインショップにて発売します。長年培った技術と情熱を込めたこのバレエシューズは、弧を描く美しい足先と未体験のフィット感を実現し、伝統と革新を融合させた渾身の一足です。

イメージモデルには世界的に活躍するベルリン国立バレエ団プリンシパル・佐々晴香さんを起用しました。

■公式Instagram https://www.instagram.com/chacott_jp/(https://www.instagram.com/chacott_jp/)

■特集サイト https://shop.chacott.co.jp/content/ballet/arcstretch/(https://shop.chacott.co.jp/content/ballet/arcstretch/)

■『Chacott』オンラインショップhttps://shop.chacott.co.jp/(https://shop.chacott.co.jp/)

■75年の知見と情熱が叶えた、“シワ知らず”の美しい足先

新型バレエシューズ「Arc STRETCH」の開発は、当社シューズ担当者がジュニア・ユース層のレッスン見学での小さな疑問から始まりました。

「つま先を一生懸命に伸ばしているのに、シューズのシワが目立ってしまう。もしこのシワがなくなれば、より美しいラインが表現できるのではないか」そんな想いが開発の原点となりました。

創業からの75年で培った知見と、職人の緻密な技術を基盤に、新しい構造設計と伸縮性の高い素材を組み合わせることで、シワのない美しい足先を実現。トゥポイント時に足裏のアーチが際立つことにより、舞台上でのパフォーマンスにさらなる輝きをもたらします。

伝統を受け継ぎながら進化を重ね、バレエを愛する人々の「より美しく魅せたい」という願いに応える、新しい時代のバレエシューズがここに誕生しました。

■未体験のフィット感で解き放たれる軽やかさ

バレエシューズに求められる理想のフィット感を形にした「Arc STRETCH」は、新素材の伸縮性により履いていることを忘れるほどの軽さと動きやすさが特長です。特に足裏の吸い付き感やかかとのズレを意識しなくて良い無駄のないフィット感は、モニターとして先行体験された多くのバレエダンサーから「今までにない履き心地」と称賛されています。また、重さも従来のバレエシューズよりも軽量化※1を図っています。

※1参考 ： 「Arc STRETCH」 26.7ｇ（片足）

従来のバレエシューズ（チャコットスプリット）37.2ｇ（片足）

■耐久性約2倍！進化した素材と構造

「Arc STRETCH」は、革新的な素材と設計により、従来のバレエシューズ※1に比べて耐久性が約2倍になりました。摩耗試験（マーチンデール法※2）やジャングル試験※3による厳しいテストをクリアし、過酷な使用環境でもその性能を維持することが証明されています。耐久性だけでなく軽さにもこだわり、強靭さと快適さを両立し、日々のバレエ練習をさらなる成功へ導きます。

※2 ： 摩耗試験（マーチンデール法） 織物や革などの材料の耐摩耗性を評価するための試験方法です。この試験では、一定の圧力で材料を研磨材でこすり、摩耗や毛玉の発生を評価する手法です。

※3 ： ジャングル試験 人工的に高温多湿な環境を作り出し、素材の劣化を促進させる試験です。



■先行体験者が語る、感動の履き心地

「Arc STRETCH」は、先行体験された方々から多くの反響をいただいています。ぜひ店頭で、その履き心地をお確かめください。

-フィットしていて良い、今までと全く違う（女性：ユース）

-履いていない様に軽く動きやすい、今までの他のシューズよりも履き心地が良い。（女性：ジュニア）

-足の形がすごくきれい見える・フィット感がいい・やわらかい（女性：大人バレエ）

-足がとてもきれいに見える（女性：ジュニア）

-シワが全然ない！フルソールの足裏への吸いつきすごい。（女性：ユース）

-他のシューズに比べてポイントしたときキレイに見える（女性：大人バレエ）

-シワがないこと・アーチがきれいなことに驚いた（女性：キッズ）

-フルソールはトウシューズ前の生徒へすすめてみるのも良いかも（女性：指導者）

-シワない、気持ちいい、先生に（履いても）OKもらえるか聞いてみる（女性：ユース）

【オリジナルノベルティプレゼント！先行予約受付中】

発売を記念し、全国のチャコット店舗にて先行体験キャンペーンを実施中。期間中にご予約いただいた方全員に、「Arc STRETCH」オリジナル巾着をプレゼント。

□キャンペーン概要

受付期間：2025年9月11日（木）まで

特典内容：期間中に「Arc STRETCH」をご予約いただいた方全員に、オリジナル巾着を進呈

※特典対象は9月12日（金）～30日（火）までにご購入の方に限ります。

いち早く「Arc STRETCH」の美しさと快適さを体験いただける、この特別な機会をぜひお見逃しなく。

■「Arc STRETCH」商品概要

□商品名：Arc STRETCH（アークストレッチ） ※意匠登録出願済

□発売日：2025年9月12日（金）

□販売店舗：全国のチャコット店舗・チャコット オンラインショップ

・スプリットソール

□価格：\4,950（税込）

□サイズ：20.0～28.0cm

(シェルピンクのみ27.0cmまで)

□カラー：ホワイト／ブラック／シェルピンク

・フルソール

□価格：\5,500（税込）

□サイズ：20.0～27.0cm

□カラー：ホワイト／ブラック／シェルピンク

ベルリン国立バレエ団

佐々晴香

5歳よりバレエを始める。2012年 Houston Ballet's Ben Stevenson Academy 留学。2013年東京シティバレエ団入団。2015年ドルトムントバレエ団に移籍し2017年スウェーデン王立バレエ団 にセカンドソリストとして移籍。2018年ファーストソリスト、2019年プリンシパルに昇格。2022年ノルウェー国立バレエ団にプリンシパルとして移籍し、2023年ベルリン国立バレエ団に移籍。現在プリンシパルとして活躍中。

■Instagram： https://www.instagram.com/harukasassa/

■商品開発のヒストリー・当社開発担当者の声

「Arc STRETCH」の開発は、ジュニア・ユース層のレッスン見学での気づきがきっかけとなりました。

「つま先を一生懸命に伸ばしているのにシューズのシワが気になる。踵もずれてしまう・・・もしこれを解決できれば、もっと美しく快適に踊れるのではないか」と考えました。

創業以来受け継がれてきた“より良いものを届けたい”というスピリットを胸に、世の中にまだ存在しない「ストレッチが効いていてもズレないバレエシューズ」を実現したいという強い想いが開発を後押ししました。

多くのスタジオで、生徒や指導者の方々からご意見を伺いながら試作と修正を繰り返しました。その中で、「これしか履きたくない」「こんなに美しいつま先が実現できるなんて」との言葉をいただいたときは、大きな励みとなりました。

一生懸命踊る姿に奮い立たされ完成した「Arc STRETCH」。このシューズが、バレエをもっと楽しく、もっと自由に感じていただける存在になることを願っています。