TAMBURINS Ì´¸«¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSUNSHINE¡×¤òÈ¯É½
¤³¤Î9·î¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤òÃµµá¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉTAMBURINS¡Ê¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¥º¡Ë¤¬¡¢Ì´¸«¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSUNSHINE¡Ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSUNSHINE¡× ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÍÛ¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç´Å¤¤Ãë¿²¤ËÍî¤Á¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²£¤¿¤ï¤ë¾®¤µ¤Ê»Ò¸¤¤Î»Ñ¤È¡¢µ±¤¯³»¤ò¤Þ¤È¤¤¼«Í³¤Ë¿¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤½¤ÎÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¡¢¡ÖSUNSHINE¡Ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¡ÖPUPPY¡Ê¥Ñ¥Ôー¡Ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSUNSHINE¡×¤Ï¡¢»Ò¸¤¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ëÌµ¸Â¤ÎÁÛÁü¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥åー¥à¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬ºé¤¸Ø¤ë¿¹¤ò¼«Í³¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë½Ö´Ö¤òÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢±À¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¶ä¿§¤Î³»¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤¤é¤á¤¯ÍÛ¸÷¤òÀÚ¤êÎö¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë´°Á´¤Ê¤ë¼«Í³¤Ï¡¢¸¶½éÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿ÅÚ¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥º¥é¥ó¤ÎÍ¥¤·¤¤²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¤È¥à¥¹¥¯¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¡¤ó¤À½©¤ÎÌë¤Î¸¸ÁÛ¤òÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖPUPPY¡×¤Ï¡¢É¨¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë»Ò¸¤¤ÎÅÇÂ©¤«¤éÉº¤¦¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¹á¤Ð¤·¤¤¥·¥ê¥¢¥ë¤Î¹á¤ê¤òTAMBURINS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤Ê»ëÀþ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢SUNSHINE¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥«¥â¥ßー¥ë¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤È¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ë¥ß¥Ê¥¹¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î¤¤é¤á¤¯Î³»Ò¤¬ÍÛ¸÷¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤ºÈù¾Ð¤ß¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤¬½À¤é¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾Êý¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢Perfume 50ml / 11ml¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Limited Perfume¡¢Perfume Balm¡¢Shell Perfume Hand 15ml / 30ml¡¢Perfume Candle 260g / 900g¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖSUNSHINE¡×¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢Perfume Oil¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëPerfume Balm Clip¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Perfume 50ml / 11ml¤Ï¥ì¥¶ー¥¥ã¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ìÁØ¤Î¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëLimited Perfume¤Ï¡¢»Ò¸¤¤ÎÂ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¤Ë¥á¥¿¥ë¤ÎÄÞ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»Ü¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TAMBURINS¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¢¤ë¡ÖWear Collection¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡ÖSUNSHINE Case Wear 11ml¡×¤È¡ÖSUNSHINE Keyring¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤ー¥ÉÁÇºà¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Case Wear¤ÈKeyring Wear¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£SUNSHINE Case Wear 11ml¤ÎÄìÉô¤Ë¤ÏMetal Pawprint Detail¡Ê¥á¥¿¥ëÂÀ×¥Ç¥£¥Æー¥ë¡Ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤À×¤¬»Ä¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤ËÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖPerfume Balm Clip¡×¤Ï¡¢TAMBURINS¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëPerfume Balm¤ËÂ³¤¯2ÈÖÌÜ¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Perfume Balm¤ÈWear Collection¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Stray Kids Felix¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆTAMBURINS¤ÎSUNSHINE¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¶³ÐÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹á¤ê¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿TAMBURINS¤é¤·¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëSUNSHINE¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£