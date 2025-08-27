株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げ、HRサーベイクラウドサービスを運営する株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、株式会社大岩マシナリーに360度フィードバックシステム「CBASE 360°」を導入いただき、実施にまつわるインタビューを公開いたしました。

1946年の創立以来、快適でクリーンな環境創造を目指し、空調、冷熱、風水力、環境に関する分野の技術で数多くの社会インフラを支えてきた同社。2024年度から管理職の育成と組織の現状把握を目的に360度フィードバックを導入し、継続実施しています。

本インタビューでは、初年度の実施に関する留意点や工夫した点、組織にフィードバック文化を根付かせるために必要なことについて、詳しくお話いただきました。

事例紹介ページはこちら：https://www.cbase.co.jp/case/oiwa/

総務人事課 関口 勉さま、総務人事部 部長 稲垣 忍さま

「CBASE 360°」導入の背景と期待効果

管理職向け研修を強化するため、まずは管理職の現状把握を目的に360度フィードバックの導入を検討された同社。管理職の現状をどう把握すべきか考えた時に、普段なかなか見えない現場での管理職の立ち位置や、これまで評価してこなかった「部下からの見え方」という視点を取り入れることにしたそうです。そこで「部下からの見え方」の可視化を360度フィードバックで行いました。

初年度実施した成果として見えたのは、対象となった管理職の皆さんの活発な議論と思いの発露です。同社ではフィードバックレポートの事前共有はせず、研修の場で結果を伝えることにこだわりました。同じ立場の仲間が大勢いる中で結果と向き合っていただくことで落ち着いて受け止めることが出来て、グループワークが非常に活発に、そして楽しそうに議論する姿が見られたそうです。部下からのフィードバックを通じて、相手から見える景色や視野が違えば捉え方も変わるということに気づいてもらえたのではないかと分析されています。今後も継続していくことで、フィードバックを送り合う文化を根付かせ、ものごとを考えるときの「視点」を増やしていくきっかけを提供していきたいとお話いただきました。

他にも、今後の改善アクションへの展開、初めての導入を検討している企業へのメッセージなどについて、詳細にお話いただいています。

インタビュー全文が読める事例紹介ページはこちらです。

今後も当社は「CBASE 360°」を通じて、さまざまな企業・組織のチーム力向上に貢献してまいります。

「CBASE 360° 」シリーズについて https://www.cbase.co.jp/

「CBASE 360°」（https://www.cbase.co.jp/cbase360/）は、業界トップクラスの導入実績を誇り、リピート率95％、年間回答人数約80万人以上が利用するクラウド型の360度評価システムです。360度評価は、一緒に働く他者からのフィードバックのため納得性が高く、本人に“気づき”を与える上で効果的な組織開発、人材育成の手法として有効とされ、多くの企業、組織で活用いただいています。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供