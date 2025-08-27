ネットマーブル、「東京ゲームショウ2025」に出展を発表！

ネットマーブルジャパン株式会社

●ネットマーブルが初となる「東京ゲームショウ2025」出展を発表

●出展タイトルはオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とアクションRPG『モンギル：STAR DIVE』の2作品

●特設サイトとブースイメージを本日初公開

ネットマーブルは、2025年9月25日（木）から9月28日（日）に千葉県の幕張メッセで開催される世界最大級のゲーム展示会「東京ゲームショウ2025」（以下：TGS2025）に、ブース出展することを発表いたします。

◆ネットマーブルが「TGS2025」に最新作2作品の出展を決定！ブースイメージを公開！

ネットマーブルは、2025年9月25日（木）から9月28日（日）に千葉県の幕張メッセで開催される世界最大級のゲーム展示会「TGS2025」にブース出展することを決定いたしました。

東京ゲームショウへ初出展となるネットマーブルブースでは、2025年に正式リリースを予定している待望のオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）と、最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』（開発：Netmarble Monster Inc.）の2作品を展示いたします。

◆『七つの大罪：Origin』国内初登場！PlayStation(R)5 ProとPCでの試遊を開催！

ネットマーブルブースでは出展する2作品『七つの大罪：Origin』と『モンギル：STAR DIVE』の試遊をPlayStation(R)5 ProとPCで体験することができます。PCは、GALLERIA（ガレリア）最新モデルでのプレイが可能です。

『七つの大罪：Origin』においては、「TGS2025」が国内で初となるプレイアブルデモ版の試遊を体験できる機会となります。

ゲームの物語を没入感たっぷりに楽しめる「ストーリーモード」、オープンワールドで表現した壮大なブリタニア大陸を自由に探索できる「自由探索モード」、そして原作に登場する3体の魔神と緊迫した戦闘を体験できる「ボスタイムアタックコンテンツ」を公開する予定です。

『モンギル：STAR DIVE』は、Unreal Engine 5による最高品質のグラフィック演出を兼ね備え、テイミングしたモンスターを活用してアイテムを製作できるシステムが特徴です。

「TGS2025」では、「タッグプレイ」を基盤とした独自の戦闘システムにより、3体のキャラクターで編成したパーティーを操作してダイナミックかつスピード感あふれるバトルを体験できます。

出展内容の詳細は、本日に公開した特設サイトにて、順次公開予定です。続報に是非ご期待ください。

・ネットマーブル TGS2025統合ポータルサイト

https://tgs.netmarble.com

・『七つの大罪：Origin』TGS2025特設サイト

https://nanaoritgs.netmarble.jp/

・『モンギル：STAR DIVE』TGS2025特設サイト

https://mongiltgs.netmarble.jp/

【ネットマーブル TGS2025 出展ブースイメージ】

・出展エリア：ホール2 02-N09

現在『七つの大罪：Origin』は、クローズドβテストの参加者を募集しております。また、『モンギル：STAR DIVE』は現在事前登録を受付中です。

各タイトルの詳細は公式サイトをご確認ください。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

◆オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。

本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。

『七つの大罪：Origin』は、PlayStation(R)5版とSteam(R)版での世界同時リリースを予定しております。PlayStation(R)ユーザーは専用ページから事前登録が可能で、PlayStation(R)およびSteam(R)のストアページではウィッシュリストへの追加も行うことができます。また、公式サイトからE-mailによる事前登録が可能です。

・『七つの大罪：Origin』公式PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

・『七つの大罪：Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式Youtube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆アクションRPG『モンギル：STAR DIVEとは』◆

『モンギル：STAR DIVE』は、ネットマーブルのモバイルRPGの始まりとなった作品『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。原作の『タッチモンスター』は、約10年間にわたりサービスが続き世界中のプレイヤーに愛された人気タイトルです。『モンギル：STAR DIVE』は、その魅力的なキャラクターや独自の世界観、ゲームの楽しさを継承しつつ、Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで新たなアクションRPGとして登場します。テイミングしたモンスターを使用して、戦闘で活用できるアイテムを製作できるシステムが特徴で、「タッグプレイ」を基盤にした独自の戦闘システムで3体のキャラクターで編成するパーティーを操作し、ダイナミックで高速なバトルを体験することができます。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル：STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Stardive_JP

・『モンギル：STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCTDprmSGHWWqR5YprA-Zxzg

・『モンギル：STAR DIVE』公式Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

◆東京ゲームショウ2025開催概要◆

名称：東京ゲームショウ2025(TOKYO GAME SHOW 2025)

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

会期：

2025年9月25日(木) ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月26日(金) ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月27日(土) 一般公開日 9:30~17:00

2025年9月28日(日) 一般公開日 9:30~16:30

会場：幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール

公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Monster Inc. All Rights Reserved.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

