千葉スカイセイラーズ ルートインBCリーグ本加盟決定のお知らせ

プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグ（Baseball Challenge League）では、2025年8月25日（月）に行われたルートインBCリーグ代表者会議において、千葉スカイセイラーズの本加盟を承認し、2026年のリーグ戦から参入することが決定しましたので、お知らせいたします。

【本加盟球団】

球団名：千葉スカイセイラーズ

代表者：杉山 慎（株式会社千葉県民球団 代表取締役社長）

所在地：千葉県船橋市松が丘3-64-22

TEL：047-751-9887 MAIL：info@sky-sailors.com

公式サイト：https://sky-sailors.com/

【株式会社千葉県民球団 代表取締役社長 杉山慎氏のコメント】

このたび、私たち千葉スカイセイラーズは先日の代表者会議にて、ルートインBCリーグへ本加盟させていただく運びとなりました。本加盟に際し、多大なるご尽力をいただきました関係者各位、並びに日頃よりご声援・ご支援くださる地域の皆さま、ファンの皆さまに心より感謝申し上げます。

千葉の皆さまと共に歩む地域密着型の球団として、子供たちに夢を与え、地元に活力をもたらす存在を目指してまいります。

また、地域の皆さまに愛され、誇りに思っていただける球団を目指し、野球の普及・発展に尽力してまいります。今度とも温かいご支援とご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【ルートインBCリーグ代表 上野馨太のコメント】

このたび、先日の代表者会議において 千葉スカイセイラーズのルートインBCリーグ本加盟を正式に承認いたしました。昨年より準加盟球団として懸命に活動を続けてきたスカイセイラーズが、2026年シーズンからは私たちの大切な仲間として、リーグの舞台に立ちます。

新たに千葉という地に、夢を追う選手たちの姿と、地域に根ざした熱い野球を届けられることを、心から嬉しく思います。千葉県の皆様とともに、野球が持つ力で地域を盛り上げ、未来を切り拓いていきたいという強い想いで歩んでまいりますので、応援、ご支援を頂きますようお願い致します。

※2026シーズンの運営体制（地区割り、他ルールなど）については、決まり次第お知らせいたします。

