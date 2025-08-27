エレマテック株式会社

当社は、2025年8月27日開催の取締役会において、下記の組織改定について決定いたしましたので、お知らせいたします。

- 組織改定の内容

営業活動を支援・推進する為の組織最適化を目的に、2025年10月1日付にて、以下の通り組織改定を行います。

・開発部傘下にあった「開発企画グループ」を開発部から独立させ、「営業企画部」として新設いたします。

■会社概要

会社名：エレマテック株式会社

所在地：東京都港区三田３丁目５番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 26階

エレマテックは、エレクトロニクス業界における統合サービス企業です。

豊田通商グループに属しており、設立以来75年以上にわたり培われてきた現場力と幅広い取引先基盤に加え、国内外70拠点以上に広がるネットワークや、開発、技術、環境・品質保証部といった、専門知識を有するメーカー機能も併せ持っております。

エレクトロニクスのモノ作りパートナーとして、最適なソリューションを提供します。

