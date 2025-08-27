「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏）豪華景品が当たるインスタキャンペーン実施中！

「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏） 豪華プレゼントが当たるInstagramキャンペーン実施中！

ペア宿泊券（5万円相当）や長崎県産品（1万円相当）などが当たる！ 【期間】令和7年8月27日（水）～10月31日（金）

長崎の新たな変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信する「長崎の変」プロジェクトでは、猫のキャラクター「にゃーが」の着ぐるみ登場を記念して、令和7年8月27日（水）から10月31日（金）までの間、豪華プレゼントが当たるInstagramキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、「長崎の変」のInstagramアカウントをフォローし、本キャンペーンに関する投稿に「いいね」をしてくれた方を対象に、抽選で5万円相当のペア宿泊券や1万円相当の長崎県産品などが当たります。

キャンペーンの概要

【応募期間】令和7年8月27日（水）～10月31日（金）

【応募方法】①「長崎の変」のInstagramアカウントをフォロー

https://www.instagram.com/nagasakinohen/

※すでにフォローしている方も対象

②キャンペーンに関する投稿に「いいね」

※コメントをした方は当選確率UP

【商品内容】

(1)特賞（3組）

ホテルペア宿泊券（5万円相当）

①スタジアムシティホテル長崎（長崎市）

②ホテルフラッグス佐世保九十九島（佐世保市）

③雲仙福田屋（雲仙市）

④平山旅館（壱岐市）

※当選後、以上の4つのホテルから選択

(2)にゃーが賞(合計20本)

長崎県産品（1万円相当）または「にゃーが」グッズ（5千円相当）

①長崎和牛詰め合わせ（5名）

②長崎俵物詰め合わせ（5名）

③「にゃーが」グッズ（10名）

「長崎の変」の取組

「長崎の変」とは、長崎県の関係人口の創出・拡大につながるよう、長崎に興味・関心を持ってもらうことを目的に、長崎出身である福山雅治さんがクリエイティブプロデューサーとなり、新しい変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信するプロジェクトで、2021年3月からスタートしています。

「にゃーが」は本プロジェクトのキャラクターで、長崎のことがとっても大好きな猫。「長崎の変」を起こすことを呼びかけ、魅力発信のお手伝いをしています。シロ、サバトラ、トラ、クロ、ミケの5つのバージョンがあり、一般公募により命名された、「にゃーが・さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマイル・きらり・ココ・がんばるにゃん」という長～い本名があります。この名前には「長崎ナイス！チェンジせにゃ！スマイルをきらりとさせて、ここで、がんばろう！」というメッセージが込められています。

これまでに、福山雅治さんをはじめとする長崎にゆかりのある著名人が長崎の猫になって県内外に「長崎の変」を呼びかける動画を制作したり、公式ＷｅｂサイトやＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で「にゃーが」が新たな挑戦や長崎の魅力を発信するなどの取り組みを行っています。

各種取り組みは、下記のリンクからご覧いただけます。

リンク

公式Webサイト：https://nagasakinohen.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyAyikZr96NhSESajS66dXA

Instagram：https://www.instagram.com/nagasakinohen/

Ｘ：https://twitter.com/nagasakinohen