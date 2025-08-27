こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆大好評につき、関西大学とUHA味覚糖が今年もコラボ◆ 学生デザインの「関大コロロ」第2弾登場 ～9月3日は「グミの日」！手書きメッセージで広がる″グミの輪″～
関西大学は、昨年に続きUHA味覚糖株式会社と連携し、学生がデザインした限定グミ「関大コロロ」第2弾を発売しました。学生間の会話のきっかけを創出し、楽しいキャンパスライフを応援する本企画。第2弾では、パッケージ裏面にメッセージ記入欄を設け、学生同士の気持ちをつなぐ“贈れるグミ”として進化しました。
【本件のポイント】
・UHA味覚糖の人気商品『コロロ』×関大生のコラボ第2弾をキャンパス限定販売
・今回のテーマは「コロロでココロ 近づけよ！」 学生が2種のパッケージをデザイン
・手書きメッセージが書ける"贈れるグミ"で、学生のコミュニケーションを応援
2024年、関西大学マス・コミュニケーション学研究部の学生がデザインした限定グミ「関大コロロ」がUHA味覚糖とのコラボ企画として誕生。学生のコミュニケーションを応援するユニークな取り組みは、注目を集めました。キャンパス内での限定販売ながら大きな反響を呼び、SNSなどでも話題になりました。
2025年は第2弾として、「コロロでココロ 近づけよ！」をテーマに、2種類のパッケージを関大生がデザインしました。前回よりもコミュニケーションの機会を増やし、より"贈りたくなる"仕様にするために学生がアイデアを出し合いました。
新たに追加されたのは、パッケージ裏面のメッセージ記入欄です。ちょっとした一言を添えて誰かにプレゼントすれば、照れずに想いを伝えられる"グミの手紙"に早変わり。手書きのぬくもりが、学生同士の距離をふっと縮めてくれる仕掛けです。
授業の合間やサークル活動の場など、学生生活のあらゆる場面で「会話のきっかけ」を生み出す関大コロロ。大学生のリアルな声を起点にしたこの企画は、食べる楽しさだけでなく、コミュニケーションを通じてつながりを感じられる温かな体験を提供します。
＜ 参考情報 ＞
「グ（9）ミ（3）の日」は、UHA味覚糖株式会社により2007年に日本記念日協会へ登録された記念日です。2018年には「グミの日」として商標登録（商標第6044452号）もされています。
■ 「関大コロロ」の概要
【発売日】 2025年8月3日（日）
【価 格】 生協会員160円、非会員168円（税込）
【販売場所】関西大学千里山キャンパス生協コンビニ「Qeat」5店舗・高槻キャンパス 生協コンビニ店
【第1弾「関大コロロ」プレスリリース】
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/about/pr/pressrelease/2024/08/post_79341.html
