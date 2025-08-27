世界の半導体市場、エージェント型AIとフィジカルAIの成長で2030年に1兆ドル突破へ｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月27日】
主なポイント
・カウンターポイントリサーチは、半導体売上高が2024年から2030年にかけてほぼ倍増し、1兆ドルを超えると予測しています。
・短期的な成長の原動力となっているのは、クラウドと一部のエッジデバイスにおけるGen AIインフラの構築です。
・長期的な進化：会話型、セマンティック検索、マルチメディアコンテンツを活用したエンタープライズおよびコンシューマー向けアプリケーション全体にわたるエージェント型AIから、フィジカルAIまで、自律型ロボットや自動運転車の次の10年を牽引します。
・インフラの価値の大部分は、AIバリューチェーンにおけるアプリケーションとAPIによって長期的に実現される
カウンターポイントリサーチのAI 360部門による最新調査「AIの未来：半導体市場をどう形作るのか？」によると、世界の半導体売上高は2024年から2030年にかけて倍増し、1兆ドルを超えると予測されています。これは、GenAI、エージェント型AI、そしてフィジカルAIアプリケーション向けのインフラと消費エンドポイントの構築に向けたAI変革が牽引するものです。
世界の半導体売上高予測（10億ドル）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328226&id=bodyimage1】
主な推進力となるのは、今後のAIアプリケーションに対する需要の持続的かつ急速な増加に牽引される、高度なAIサーバーインフラの開発です。現在、この需要の大部分は、短期的にも長期的にもハイパースケーラーによってもたらされており、短期的にはテキスト、そしてますます増加している音声・映像分野におけるGenAIの成熟を支え、長期的にはフィジカルAIの成熟を支えています。
「トークンが新たなAI通貨となるにつれ、『トークンエコノミー』の台頭を目の当たりにしています」と、リサーチ担当バイスプレジデントのニール・シャーは述べています。「インフラ展開の第一フェーズでは、市場が基本的なテキストベースのアプリケーションから、テキスト、画像、音声、動画を組み合わせたよりリッチでマルチモーダルなGenAIへと移行するにつれ、トークン消費が増加しました。現在進行中の第二フェーズでは、複雑な会話型AIやセマンティック検索から、完全に統合されたマルチメディアコンテンツの作成に至るまで、エージェント型AIアプリケーションにおけるトークン生成の飛躍的な増加を支えています。この波は、クラウドとエッジの両方で、膨大なコンピューティング、メモリ、そしてネットワーク能力を必要とし、半導体消費への影響は計り知れません。第三フェーズでは、フィジカルAIの到来を支え、ヒューマノイド、産業用ロボット、車両などの自律型マシンの台頭を可能にします。これは、高度なAIを大規模に実現し、人々の生活、産業、そして経済を変革するための基盤を築いてきた半導体業界にとって、非常に大きなニュースです。」
現在、AI関連の価値の大部分は、ハイパースケーラー、ティア2クラウド事業者、そしてAIインフラの構築を急ぐ企業などの半導体企業に蓄積されています。GPUやアクセラレータからメモリ（HBM、DDR）、光インターコネクトに至るまで、チップはAI経済の基盤であり、クラウドプラットフォーム、モデル、フレームワーク、アプリケーションなど、あらゆるものを動かしています。
