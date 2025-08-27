ハイダー・アッカーマンによるカプセルコレクション「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」の新章公開。機能性とデザイン性を兼ね備えた新作アイテムが登場

株式会社カナダグースジャパン野生の美しさと自然の力強さを表現した最新キャンペーンビジュアル

クリエイティブディレクター、ハイダー・アッカーマンが手がける「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」サマーカプセルコレクションに、新作アイテムが加わります。

本コレクションは、自然のたくましい精神と野生の美しさに着想を得ています。私たちと自然は切り離せない存在であり、野生と向き合うことで、思考と行動の両面において強烈で濃密な体験をもたらします。

クラシックでタクティカルなシルエットに冒険心を融合させたデザインは、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。変化する環境や季節にも挑む高い機能性を備え、着る人それぞれの探求心を刺激し、自由な発想と冒険心を呼び覚ますコレクションです。

新作アイテムは、8月30日(土)より銀座店、大阪店、阪急うめだ店、伊勢丹新宿店、ならびに公式オンラインストアにて発売いたします。

Collection Highlights（コレクションハイライト）着用アイテム：Valor Parka着用アイテム：Zenith Tee着用アイテム：Pulse Long Sleeve Jersey着用アイテム：Valor Parka着用アイテム：Zephyr Jacket, Tempest Short着用アイテム：Valor Parka, Valor Parka - GraphicValor Parka/ Valor Parka - Graphic

「ヴァラー パーカ」は、2024年秋冬「SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE」で登場した「ライダー パーカ」をベースに、ワークウェアから着想を得て温暖な気候向けにアップデートした一着。ユーティリティ性の高いポケットデザインが特徴です。

Valor Parka（カラー：Evergreen Maple Khaki）Valor Parka（カラー：Evergreen Maple Khaki）

「ヴァラー パーカ - グラフィック」は、刺繍とスクリーンプリントを組み合わせたグラフィックが印象的なスタイルを作り出します。

Valor Parka - Graphic（カラー：Black）Valor Parka - Graphic（カラー：Black）

Solstice Vest

「ソルスティス ベスト」は、ハイブリッジ(R)スタイルをベースに異素材を組み合わせたミックスメディアデザイン。ボタンとジップ付きのフロントポケットで、収納力と利便性を兼ね備えています。

Solstice Vest（カラー：Evergreen Khaki）Solstice Vest（カラー：Evergreen Khaki）

Zephyr Jacket / Zephyr Jacket - Print

アクティブなシーンで活躍する高機能ウィンドブレーカー。アンダーアームのベンチレーションで通気性を高め、3層構造のシームシール仕様により風をしっかり遮断します。「テンペスト ショーツ」と合わせれば、スタイリッシュで快適な着こなしが完成します。

Zephyr Jacket（カラー：Violet Eclipse）Zephyr Jacket （カラー：Violet Eclipse）

「ゼファー ジャケット - プリント」は、全面にシャドーチェック柄をあしらい、スタイリッシュな印象を際立たせます。

Zephyr Jacket - Print（カラー：Neon Plaid）Zephyr Jacket - Print（カラー：Neon Plaid）

Rigel Hoodie

「リゲル フーディー」は、プルオーバータイプのフーディーで、スリムすぎず、ゆったりしすぎない程よいフィット感が魅力です。

Rigel Hoodie（カラー：Electric Rose）Rigel Hoodie（カラー：Electric Rose）

Pulse Long Sleeve Jersey

「パルス ロングスリーブ ジャージー」は、モックネックとフルジップフロント、マルチトーンの袖をあしらったスリムフィットデザイン。刺繍とスクリーンプリントを組み合わせたグラフィックが、さりげないアクセントとしてスタイルに彩りを添えます。

Pulse Long Sleeve Jersey（カラー：Oak Polar）Pulse Long Sleeve Jersey（カラー：White Blaze）

Edge Pant

「エッジ パンツ」は、軽量コットンを使用し、暖かい季節に最適な一着。クリエイティブディレクターのお気に入りのパンツから着想を得たデザインで、たっぷりのオーバーサイズポケットを備え、リラックスした着心地と実用性を兼ね備えています。

Edge Pant（カラー：Black）Edge Pant（カラー：Amber Sands）Tempest Short / Tempest Short - Print

「テンペスト ショーツ」は、パフォーマンス性を追求した3層構造のテクニカルショーツ。動きやすく機能的なデザインで、「ゼファー ジャケット」とセットアップすることで、スタイリッシュかつ快適な着こなしが可能です。

Tempest Short（カラー：Black）Tempest Short（カラー：Violet Eclipse）Tempest Short - Print（カラー：Violet Plaid）展開店舗 ※8月30日(土)発売

カナダグース銀座店

〒104-0061

東京都中央区銀座4-2-2

カナダグース大阪店

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-3-2 ヒューリック心斎橋ビル 1階

カナダグース阪急うめだ店

〒530-8350

大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 3階

カナダグース伊勢丹新宿店

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 メンズ館6階 メンズクリエーターズ

カナダグース公式オンラインストア(https://www.canadagoose.jp/)

※店舗により取り扱いアイテムが異なります。

カナダグースについて

カナダグースは、パフォーマンスラグジュアリーアウターウェア、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開するブランドとして、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポートしています。 カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性において、世界的に評価されています。優れた性能と経験を重視し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つことをコミットメントとして掲げています。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/)をご覧ください。

カナダグース公式SNSはこちら

LINE(https://page.line.me/249fmaqq?oat__id=835873&openQrModal=true)

Facebook(https://www.facebook.com/CanadaGooseJP)

Instagram(https://www.instagram.com/canadagoose.jp/)