ガスオーブンの世界市場2025年、グローバル市場規模（サイドイン型、据置型）・分析レポートを発表
2025年8月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガスオーブンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ガスオーブンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査範囲
最新の調査によると、世界のガスオーブン市場は2023年にUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万に達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％です。ガスオーブンとは、ガスコンロとオーブンを組み合わせた調理器具であり、家庭用および業務用の両市場で利用されています。本レポートでは、産業チェーンの発展状況、用途別市場動向、主要企業の位置付けに加え、最先端技術、特許、注目アプリケーション、そして市場トレンドを包括的に分析しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
ガスオーブン産業は、原材料供給から製造、流通、販売まで多層的な構造を持ちます。家庭用では「サイドイン型」と「据置型」に分かれ、業務用でも同様の分類が存在します。製品開発では、省エネ性能向上、調理精度の改善、デザイン性向上などが重視されています。また、新興国市場では低価格帯の製品需要が拡大し、先進国市場では多機能・高性能モデルへのシフトが進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析では、北米と欧州が政府の省エネルギー施策や消費者の安全性意識向上により安定した成長を遂げています。アジア太平洋地域、特に中国は強力な国内需要、製造基盤、政策支援によって世界市場をリードしています。南米や中東・アフリカ地域では、都市化や外食産業の拡大が市場成長を後押ししています。
________________________________________
市場分析の視点
本レポートは、ガスオーブン市場を以下の視点で分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千台単位）、売上高、タイプ別市場シェア（サイドイン型、据置型）を算出。
● 産業分析：政府規制、技術進歩、消費者嗜好の変化、市場の課題と成長要因を整理。
● 地域分析：経済環境、インフラ整備、購買行動を踏まえた市場機会を評価。
● 市場予測：成長率、需要見通し、新たなトレンドを2030年まで予測。
________________________________________
企業分析
主要企業の財務実績、市場ポジション、製品ラインナップ、提携戦略を詳細に分析しています。主要メーカーには、Bakers Pride、Electrolux、Frigidaire、Garland、Kenmore、LG、Siemens、Maytag、Midea、Samsung、Whirlpool、Wolf、Maruzenなどが含まれます。これらの企業は、高性能化やデザイン性強化、エネルギー効率向上に注力し、世界各地域で競争力を維持・強化しています。
________________________________________
消費者・用途分析
家庭用市場では、利便性と省スペース性を重視したサイドイン型が人気であり、据置型は大容量や多機能を求めるユーザーに支持されています。業務用市場では、大量調理や耐久性が求められるため、堅牢でメンテナンス性の高い製品が選ばれます。消費者行動分析では、エネルギーコスト削減、調理時間の短縮、安全機能への評価が購買判断に影響を与えています。
