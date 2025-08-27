【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「おうちバルのすすめ」特集を開催

株式会社紀ノ國屋「おうちバルのすすめ」https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/bar-spain

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、自宅で気軽にバル気分を味わえる商品をご紹介。じっくりと時間をかけて熟成させた生ハム、肉の旨みがあふれるソーセージ、瀬戸内産の真蛸ときのこをオイルで煮込んだアヒージョ、国産豚肉を使ったコク深いパテなど、小皿とお酒で楽しむひとときにぴったりな品々を揃えました。平日の晩酌はもちろん、週末の特別な食卓やおもてなしにもおすすめです。気取らず楽しめる“ちょっと特別”を、お気に入りのひと皿とともにどうぞ。

脂の旨みを閉じ込めた、さばのアヒージョ

脂ののった国産さばを、香り豊かなグレープシードオイルでじっくり煮込んだ、紀ノ国屋オリジナルのアヒージョ。にんにくやローズマリーの香りが食欲をそそり、温めるだけで手軽に本格的な味わいを楽しめます。ワインと合わせれば、気軽なおうちバルにもぴったりの一皿です。

さばのアヒージョパッケージエスパーニャ ミニ・ハモン・イベリコ・セボ芳醇な旨みの熟成生ハム ミニ・ハモン・イベリコ・セボ

スペイン産イベリコ豚を使用した、深みのある旨みと脂の甘みが特長の生ハム。24～36ヶ月かけてじっくり熟成させた芳醇な味わいは、イベリコ豚ならではの贅沢な美味しさです。コンパクトなサイズで、ご家庭でも本格的なカッティングが楽しめるのも魅力。生ハム台と専用ナイフ付きで、バル時間はもちろん、ホームパーティーにもぴったりの逸品です。

キリッと冷やす軽やか赤ワイン トルマレスカ フィキモリ

キリッと冷やして楽しめる、軽やかな飲み心地の赤ワイン。ベリーを思わせるフレッシュな果実味と、程よい酸味のバランスが絶妙で、チャーミングな香りがグラスからふわりと立ちのぼります。おうちバルにで、グラス一杯の心地よさをどうぞ。

トルマレスカ フィキモリ

