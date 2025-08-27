作曲家コーニッシュ、名古屋大学・鈴木泰博准教授らとの共同研究を踏まえ、異分野の協働による「Wellbeing room」専用音源を共同開発 ー加賀電子社内に初導入「ただ、いるだけで整う」空間体験を提案
現代の働く環境において、「短時間でも質の高い休息」や「意識の切り替え」が求められる中、音楽と科学の異分野の協働によって、人の内面にやさしく働きかける空間音源が誕生しました。
宙の音株式会社（代表取締役：小西宏明、小西絢乃／東京都八王子市／以下宙の音）は、名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授・鈴木泰博氏と連携し、所属作曲家・コーニッシュによる完全書き下ろしの音楽作品《EARTH - 愛の振動》を開発しました。
本音源は、加賀電子株式会社（東京都千代田区）社内に新たに設置された「Wellbeing room」に2025年8月27日より導入され、実環境での運用が始まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328163&id=bodyimage1】
● 「Wellbeing room」とは
「Wellbeing room」は、“整う”を科学するという発想から生まれた、次世代型の休憩スペースで、「ただ、（そこに）いるだけで（心身が）整う」ことを目指して設計されています。五感をやさしく刺激する（人の感性や神経系に作用する）複数の環境要素が精緻に組み合わされ、短時間で深い休息や意識の切り替えを体験できる場所です。
自然の中で録音した環境音から低周波成分を抽出・精製し、耳で聴くだけでなく身体全体で感じられる振動としての低周波（触覚刺激）と「TerraSonic」（Tactile DX Lab. 鈴木准教授らの自然低周波音に関する先駆的研究により発明された新しい立体音響）を組み合わせた、新しいウェルネス体験を提供するものです。
その中でも「音楽」は重要な役割を果たしており、今回導入された作曲家・コーニッシュによる完全書き下ろしの音源は、この空間の核をなす要素の一つとなりました。
Wellbeing room 公式サイト
https://www.wellbeingroom.tokyo
● 研究背景と開発の経緯とは
本プロジェクトは、音楽が単なる「BGM」ではなく、人の感覚・感情・神経系に働きかける可能性を持つ“機能的な環境要素”として再評価される中で生まれました。
名古屋大学の鈴木泰博准教授は、「感性情報学」や皮ふ感覚や質感知覚を含む「触覚情報学」の研究を通じて、人の身体が“快”と感じる感覚刺激の構造や、音・振動が心身に及ぼす作用について研究を続けています。中でも、皮ふが感じる触覚刺激の構造を時間軸で表現する「Tactile Score（触譜）」という概念を用いた、従来の音楽とは異なるアプローチが示唆されつつあります。
このような背景のもと、作曲家・コーニッシュが、人の内面や身体的感覚に穏やかに作用することを目指し、音楽的な時間構造・音響・旋律を丁寧に設計。組曲形式の3つの楽曲として構成された本作品は、“環境そのものとしての音楽”として位置づけられています。
● 《 EARTH - 愛の振動 》について
EARTH - Resonance of Love
今回制作された専用音源は、単なるBGMではなく、「ただ、（そこに） いるだけで （心身が） 整う」体験を支える芸術作品です。聴覚を通じて身体感覚や内面意識に静かに働きかけ、空間に溶け込むことで、Wellbeing room を訪れる人々に「深い休息」「内省的な時間」「再起動の感覚」をもたらすことを目指しています。
本作《EARTH - 愛の振動》は、宙の音所属の作曲家・コーニッシュが、感性科学の視点と自然界の象徴性から着想を得て作曲・編曲を行いました。鈴木泰博准教授との対話を通じて、“感覚と感情”、“個と自然”、“癒しと気づき”といったテーマが織り込まれています。
＜楽曲構成＞
I. OCEAN of Origin and Liberation - 創世と解放の海
宙の音株式会社（代表取締役：小西宏明、小西絢乃／東京都八王子市／以下宙の音）は、名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授・鈴木泰博氏と連携し、所属作曲家・コーニッシュによる完全書き下ろしの音楽作品《EARTH - 愛の振動》を開発しました。
本音源は、加賀電子株式会社（東京都千代田区）社内に新たに設置された「Wellbeing room」に2025年8月27日より導入され、実環境での運用が始まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328163&id=bodyimage1】
● 「Wellbeing room」とは
「Wellbeing room」は、“整う”を科学するという発想から生まれた、次世代型の休憩スペースで、「ただ、（そこに）いるだけで（心身が）整う」ことを目指して設計されています。五感をやさしく刺激する（人の感性や神経系に作用する）複数の環境要素が精緻に組み合わされ、短時間で深い休息や意識の切り替えを体験できる場所です。
自然の中で録音した環境音から低周波成分を抽出・精製し、耳で聴くだけでなく身体全体で感じられる振動としての低周波（触覚刺激）と「TerraSonic」（Tactile DX Lab. 鈴木准教授らの自然低周波音に関する先駆的研究により発明された新しい立体音響）を組み合わせた、新しいウェルネス体験を提供するものです。
その中でも「音楽」は重要な役割を果たしており、今回導入された作曲家・コーニッシュによる完全書き下ろしの音源は、この空間の核をなす要素の一つとなりました。
Wellbeing room 公式サイト
https://www.wellbeingroom.tokyo
● 研究背景と開発の経緯とは
本プロジェクトは、音楽が単なる「BGM」ではなく、人の感覚・感情・神経系に働きかける可能性を持つ“機能的な環境要素”として再評価される中で生まれました。
名古屋大学の鈴木泰博准教授は、「感性情報学」や皮ふ感覚や質感知覚を含む「触覚情報学」の研究を通じて、人の身体が“快”と感じる感覚刺激の構造や、音・振動が心身に及ぼす作用について研究を続けています。中でも、皮ふが感じる触覚刺激の構造を時間軸で表現する「Tactile Score（触譜）」という概念を用いた、従来の音楽とは異なるアプローチが示唆されつつあります。
このような背景のもと、作曲家・コーニッシュが、人の内面や身体的感覚に穏やかに作用することを目指し、音楽的な時間構造・音響・旋律を丁寧に設計。組曲形式の3つの楽曲として構成された本作品は、“環境そのものとしての音楽”として位置づけられています。
● 《 EARTH - 愛の振動 》について
EARTH - Resonance of Love
今回制作された専用音源は、単なるBGMではなく、「ただ、（そこに） いるだけで （心身が） 整う」体験を支える芸術作品です。聴覚を通じて身体感覚や内面意識に静かに働きかけ、空間に溶け込むことで、Wellbeing room を訪れる人々に「深い休息」「内省的な時間」「再起動の感覚」をもたらすことを目指しています。
本作《EARTH - 愛の振動》は、宙の音所属の作曲家・コーニッシュが、感性科学の視点と自然界の象徴性から着想を得て作曲・編曲を行いました。鈴木泰博准教授との対話を通じて、“感覚と感情”、“個と自然”、“癒しと気づき”といったテーマが織り込まれています。
＜楽曲構成＞
I. OCEAN of Origin and Liberation - 創世と解放の海