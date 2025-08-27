新製品 UP/DP Xeon-SP搭載, マルチ シングル/デュアル/トリプル スロットGPU対応 4U GPUサーバー「G45404FAR」「G46404FAR」「G46404FBR」のご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA4677（Socket E）5/4th Gen. Intel Xeon SP CPU 1基または2基を搭載し、4台までの6G SATAまたはG4 PCIe（X4） NVMeドライブがマウント可能なEIA規格4UラックマウントGPUサーバー「G45404FAR」「G46404FAR」「G46404FBR」シリーズ の販売を2025年9月より開始いたします。
いずれのモデルもCRPS（1+1）リダンダント電源を搭載し、シングルCPUモデルでは6組の（6+2）PCIe補助電源コネクターと1組の12VHPWR補助電源コネクターを装備した2200W（@200Vac）/1000W（@100Vac）電源を搭載し、デュアルCPUモデルでは2組の（6+2）PCIe補助電源コネクターと6組の12VHPWR補助電源コネクターを装備した3200W（@200Vac）/1300W （@100Vac）電源を搭載しています。100Vac駆動時はTDP≦450WのGPUを、200Vac駆動時はTDP≦600WのGPUがサポート可能です。
◆G45404FARシリーズ◆
LGA-4677ソケット（ソケットE） 第5/4世代XeonSP（Scalable Processor）1基と、 サーバー用チップセットIntel C741を搭載した奥行き48cm、8*PCIeスロットの4Uサーバーです。
320MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大64 コア128 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、最大768GB ECC R-DIMM または 2TB ECC 3DS R-DIMM が実装できます。
長さ340mmまで、消費電力450W以下のGPUをシステムボード上のG5 PCI（X16）バスに接続します。
シングルスロットGPUは4基、ダブルスロットGPUは3基まで、トリプルスロットGPUは2基接続できます。
搭載可能GPU数は、システム駆動電圧と電源容量、GPUの消費電力により変わります。（200Vacでの運用を推奨）
T2L2モデルでは4台のSAS/SATAドライブを、T2L2N4モデルでは4台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが接続可能で、Intel VROC SATA RAID、Intel VROC NVMe RAID、ハードウェアRAIDコントローラが利用できます。
両モデルともBroadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートと、Intel i210コントローラによるデュアルGbE LANポートを装備し、高速通信ボードオプションが利用できます。
3組の2*（6+2）ピン12V PCIe補助電源ケーブルと1組の（12+4）ピン12VHPWR補助電源ケーブルを装備した80Plusプラチナ規格2000W（@200Vac）/1000W（@100Vac） CRPS （1+1）リダンダント電源を搭載しています。 GPUの消費電力に応じて2200W（200Vac）に変更可能です。
◆G46404FARシリーズ◆
LGA-4677 ソケット（ソケットE） 第5/4世代XeonSP（Scalable Processor）2基と、 サーバー用チップセットIntel C741を搭載した奥行き48cm、11*PCIeスロットの4Uサーバーです。
640MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128 コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、最大1.5TB ECC R-DIMM または 4TB ECC 3DS R-DIMM が実装できます。
長さ340mmまで、消費電力450W（@100Vac駆動）/600W（@200Vac駆動）以下のGPUを、システムボード上のG5 PCI（X16）バスに接続します。シングルスロットGPUは5基、ダブルスロットGPUは3基まで、トリプルスロットGPUは2基接続できます。搭載可能GPU数は、システム駆動電圧と電源容量、GPUの消費電力により変わります。（200Vacでの運用を推奨）
