2025年10月秋アニメ『ギルティホール』AnimeFestaにて独占先行配信決定！

　株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、2025年9月12日（金）17:00より、2025年10月放送開始の新作アニメ『ギルティホール』（https://animefesta.iowl.jp/titles/1813）を独占先行配信することを決定しました。


　独占先行配信では、地上波と同内容のオンエア版（第1話）に加え、AnimeFesta限定配信のプレミアム版（ノーカットver.）を一足先にご視聴いただけます。


　オンエア版は無料でご視聴いただけますので、気になった方はぜひ、AnimeFestaにて本作をお楽しみください。




【配信概要】


タイトル ：ギルティホール


独占先行配信日 ：2025年9月12日（金）17:00


作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1813


作品情報：『ギルティホール』とは





[スト―リ―]


「お好きな教え子をお選びください…」



残業続きの教師・佐々木の前に現れたのは『ギルティホール』。


指名パネルに変わった下駄箱を前に、


さすがに夢だと思い冗談で一人の教え子を指名すると、


真夜中の教室に現れた彼女は、悪態をつきながら恥ずかしそうにこちらを見つめてきて…



「さっさと終わらせるから。我慢するとか無しな。」



教師と教え子、禁断のカンケイ…。


全てが許される『ギルティホール』へようこそ――








[CAST]※オンエア版・プレミアム版共通キャスト


星野舞 CV：あまいみるく


宝条真琴 CV：千代木檸檬


日向彩 CV：夏樹柑菜


佐々木真守 CV：西山ユウキ



[INFORMATION]


アニメ公式HP ：https://guiltyhole.af-original.com/


公式X ：https://x.com/af_originalMT


AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/


AnimeFesta公式X ：https://x.com/AnimeFesta_Info



(C)ケンティ / Suiseisha Inc.


AnimeFesta（アニメフェスタ）





　AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。


　AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。



名　称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）


開　始 ：2021年5月10日（月）


配　信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。


ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry



AnimeFesta公式SNS


X ：@AnimeFesta_info


Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/


TikTok ：https://www.tiktok.com/@animefesta_info



株式会社ウェイブ





　ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。



所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F


設　立：2010年4月9日


資本金：73,000,000円


代表者：代表取締役　関口航太


ＵＲＬ：https://wwwave.jp/