25Ç¯7·îÅÙ¥¿¥ì¥ó¥È¿Íµ¤ÅÙ¡ÖµÈÂô Î¼¡×¤¬±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡ª ¡Ö°½À¥ ¤Ï¤ë¤«¡×¤ÏÄÌ»»20²óÌÜ¤Î¿Íµ¤ÅÙ1°Ì ～¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×º£ÅÄ Èþºù¤ÏµÞ¾å¾º3°Ì¡¢¿Íµ¤ÅÙ8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐÀî Ë¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡×¢¨¤òÇ¯2²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯7·îÅÙ ¡ÊÅìµþ50㎞·÷¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃË½÷¥¿¥ì¥ó¥È¿Íµ¤ÅÙTOP20¡Û
¢£ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤¬È×ÀÐ¤Î¿Íµ¤¤Ç14Ï¢ÇÆ¡ªÂè2°Ì¤ÏMLB¤Ç³èÌöÃæ¤Î¡ÖÂçÃ« æÆÊ¿¡×
¢£½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡Ö°½À¥ ¤Ï¤ë¤«¡×¤¬ÄÌ»»20²óÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¡Öº£ÅÄ Èþºù¡×¤¬½é¤ÎTOP10Æþ¤ê
ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤¬¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·14Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¢2°Ì¤Ïº£¥·ー¥º¥óÅê¼êÉüµ¢¤·ÆóÅáÎ®Éü³è¤Î¡ÖÂçÃ« æÆÊ¿¡×¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¼ç±é¤Î¡Ö°¤Éô ´²¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ç¤ÏNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¡ÖÃÝÌîÆâ Ë¡×¤¬½é¤Î¥È¥Ã¥×20¤ËÆþ¤ê¡¢Âè17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°½À¥ ¤Ï¤ë¤«¡×¤¬ÄÌ»»20²óÌÜ¤È¤Ê¤ë1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤ÅÙ1°Ì³ÍÆÀ²ó¿ôºÇÂ¿µÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¤Î¡Öº£ÅÄ Èþºù¡×¤Ï8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·îÅÙÄ´ºº¡¡ÃË½÷¥¿¥ì¥ó¥È¿Íµ¤ÅÙTOP20¡ÊÅìµþ50km·÷¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎËöÈø¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÞ¾å¾º¥¿¥ì¥ó¥È¡Û
¢£¡ÖµÈÂô Î¼¡×¡Ö²Ï¹ç Í¥¼Â¡×¡ÖÈª ²ê°é¡×¡ÄÏÃÂêºî¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¡ª
25Ç¯7·îÅÙÄ´ºº¤Ç¤ÏÁ°²ó¡Ê25Ç¯1·î¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤ÅÙ¤Îº¹Ê¬¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤½¤ì¤¾¤ì¾å°Ì5Ì¾¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¼ç±é¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÈÂô Î¼¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ30.8¡ó¡¿Á°²ó128°Ì¤«¤éº£²ó49°Ì¡Ë¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê+6.7pt¤ÇµÞ¾å¾º2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î±éµ»¤¬¸÷¤ë¡Ö²Ï¹ç Í¥¼Â¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ20.6¡ó¡¿Á°²ó249°Ì¤«¤éº£²ó128°Ì¡Ë¤Ï¡¢+6.8ptÁý²Ã¤·µÞ¾å¾º1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯7·îÄ´ºº²ó°ÊÍè¡¢½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¤È±Ç²è½Ð±é¤¬Â³¤¯¡ÖÈª ²ê°é¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ11.3¡ó¡¿Á°²ó371°Ì¤«¤éº£²ó294°Ì¡Ë¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬+3.8pt¤Ç2°Ì¡¢Áí¹ç¤Ç¤â½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Öº£ÅÄ Èþºù¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ38.6¡ó¡¿Á°²ó24°Ì¤«¤éº£²ó8°Ì¡Ë¤ÏµÞ¾å¾ºÉôÌç¤Ç¤â3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÞ¾å¾º¤ÎTOP5¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖµÈÂô Î¼¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²£ÉÍ Î®À±¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ31.2¡ó¡¿Á°²ó76°Ì¤«¤éº£²ó46°Ì¡Ë¤â¿Íµ¤ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®¼Ç É÷²Ö¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ31.8¡ó¡¿Á°²ó49°Ì¤«¤éº£²ó34°Ì¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌîÏ¤ ²ÂÂå¡×¡Ê¿Íµ¤ÅÙ27.1¡ó¡¿Á°²ó88°Ì¤«¤éº£²ó55°Ì¡Ë¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡Êhttps://www.videor.co.jp/service/media-data/tvtalent.html¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍÌ¾¿Í 1,000 ¿Í°Ê¾å¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡¦¿Íµ¤ÅÙ¡¦¥¤¥áー¥¸É¾²Á¥Çー¥¿¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä CM ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Î´ðÁÃ¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡×´ØÀ¾ÈÇ¡ä
¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡Ê2025Ç¯7·îÄ´ºº¡Ë¤Ï´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾ÆÈ¼«Ä´ºº¤â´Þ¤á¤¿·ë²Ì¤Ï9·î¾å½Ü¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë
Ä´ººÃÏ¶è¡§¡¡Åìµþ50㎞·÷
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¡¡ÃË½÷12～69ºÍ
Ä´ºº¥Ñ¥Í¥ë¡§¡¡ACR/exÄ´ºº
Í¸úÉ¸ËÜ¿ô:¡¡4,673¥µ¥ó¥×¥ë
¥ê¥¯¥ëー¥ÈÊýË¡¡§¡¡¥¨¥ê¥¢¡¦¥é¥ó¥À¥à¡¦¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡ÊARS¡Ë
Ä´ºº¼êË¡¡§¡¡²óÅúÀìÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ÂÐ¾Ý¥¿¥ì¥ó¥È¿ô¡§¡¡1,000¥¿¥ì¥ó¥È
¼ÁÌäÆâÍÆ¡§¡¡¡ÖÇ§ÃÎ¡×¡Ö¹¥°Õ¡×¡Ö¥¤¥áー¥¸¡×
¡Ú»²¹Í¡Û2025Ç¯7·îÅÙÄ´ºº¡¡ÃË½÷¥¿¥ì¥ó¥È¿Íµ¤ÅÙTOP20¡ÊÅìµþ50km·÷¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
Tel¡§03-5860-1723¡¡E-mail¡§info@videor.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¥¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Çー¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
