日本全国から厳選した食材を楽しむ「洋食グリル 白金然荘」生おせち9月1日(月)予約開始

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する白金台プラチナ通りに位置するレストラン「洋食グリル 白金然荘(しろかねぜんそう)」は、新年を豊かに彩る生おせちの予約を9月1日(月)より開始いたします。讃岐オリーブ牛を使用したローストビーフなど日本全国から厳選した食材を使用した特別メニュー、全19品の贅沢なおせちとなっております。また、毎年好評のヴーヴ・クリコ ハーフボトルをご用意いたしました。新年のお祝いに、きめ細やかで滑らかな口当たりのシャンパンと旬の食材をシンプルに楽しむ白金然荘らしい洋風おせちをお楽しみください。

【数量限定】白金然荘 おせち2026

月替わりに一つの産地をテーマにしてつくられた、その土地の食材や調理法を取り入れたシェフオリジナルのワンコースをお楽しみいただいている「白金然荘」。おせちでは新年のために日本全国より厳選した食材を使用し、様々な調理法で彩り豊かな生おせちをご用意いたします。

＜価格＞\55,000（税込） 2～4人前

＜販売期間＞2025年9月1日(月)～12月25日(木)

＜店頭お渡し日＞2025年12月31日(水) 13:00～18:00（時間内に店舗にてお渡しとなります。）

＜配送お届け日＞2025年12月31日(水)（エリア限定配送です。お時間の指定はお受けいたしかねます。）

予約サイト :https://www.kandou-nippon.jp/SHOP/SZ_OSECHI2026.html

※早期予約特典：2025年11月10日(月)までのご予約に限り、商品価格を5%割引にてご注文いただけます。

※数量限定のため予約締切日前に受付を終了する場合がございます。

＜お品書き＞

壱の重

甘鯛のロースト柚子胡椒風味／蝦夷鮑 肝バター／愛媛県産鱧と彩り野菜のエスカベッシュ／オマール海老の香草パン粉焼き 西京味噌風味

弐の重

讃岐オリーブ牛ローストビーフ柚子醤油添え／香川県産オリーブ豚 焼き パテドカンパーニュ 高知県産仁淀川山椒の香り／海老のマリネ フランボワーズ仕立て／オリーブ地鶏と旬野菜のガランティーヌ／鴨のロースト 蜂蜜風味／フォアグラと干柿のテリーヌ

参の重

グアナラチョコレートと錦玉羹のテリーヌ／栗きんとん／イタリア産キャビア／クランベリーの琥珀糖包み／パルミジャーノ・レジャーノ／セミドライフルーツ／丹波ぶどう豆 赤ワイン味／若桃甘露煮／メープル香る伊達巻

シャンパン

生おせちと合わせてお楽しみいただく、新年のお祝いにぴったりなシャンパンをセットでご用意。

「ヴーヴ・クリコ」ハーフボトル

酸味と果実味がバランスよく広がり、心地よい爽やかさと際立ったフルーティさが印象的な1本です。

※ノンアルコールドリンクもお選びいただけます。

ノンアルコール：「パトリック・フォン」ブドウジュース2種（メルロー種赤ブドウ・シャルドネ種白ブドウ）

世界各地から厳選した、最もおいしい「完熟期」のフルーツを使用したフランス産のプレミアムなネクター＆ジュース。独自のコールドプレス製法により、高品質な果実本来の味・風味をそのまま凝縮し、果実の栄養素をまるごと取ることができます。

施設概要

本質を求める人々が集う街、白金台に構えるレストラン。専用エントランスを抜けると、わずか9席の洗練された空間が皆さまをお迎え。ご提供するのは47都道府県から一つの産地を月ごとに異なるお品書きで、その土地の食材や調理法を取り入れたシェフオリジナルのワンコース。何度訪れても新しい発見に満ちた、地場の食材と食文化を味わう特別なひとときをお過ごしください。

施設名 白金然荘

住所 〒108-0071東京都港区白金台4-19-16 ザ テンダーハウス 3F

TEL 03-6455-7724

営業時間 17:30～22:00（最終入店20:00）

公式サイト https://www.tender-house.jp/restaurant/shirokane-zensou.html

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

X https://x.com/pdp_kandou

YouTube https://www.youtube.com/positivedreampersons

Instagram https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/