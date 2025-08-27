ヨーロッパ品質を日本へ、ベルギー産ブレンドバター登場　　　　～香りとコストを両立する業務用ソリューション～

合同会社エムティーシー

合同会社エムティーシー（本社：埼玉県、代表：目代陽孝）は、2025年10月中旬～下旬より、ベルギー産「ブレンドバター」の国内販売を開始いたします。

ベルギーはヨーロッパ有数の美食の国として知られ、古くからチョコレートやビールと並び、乳製品や製菓原料の開発においても世界的に高い評価を受けてきました。特に乳製品分野では、厳格な品質管理と伝統に基づいた製造技術に加え、最新の食品研究が融合し、プロフェッショナルの現場で信頼される多彩な原料が数多く生み出されています。今回導入するブレンドバターは、そうしたベルギーの食文化と技術が背景にある製品であり、バター本来の芳醇な香りと豊かなコクをしっかりと保持しながら、植物油脂を適切に組み合わせることで、従来のバターにはなかった安定性と扱いやすさを実現した新しいカテゴリーの商品です。

さらに、このブレンドバターは一般的なバターと比べてトランス脂肪酸や飽和脂肪酸の含有量が低く、健康志向の高まりや食の安全性を意識する声に応える原料です。昨今、消費者の間では「美味しさと健康の両立」が求められており、業務用原料としてもこうした背景に適合することは、差別化と信頼性の向上につながります。

溶け方は純粋なバターと同等であるため、製造工程を変える必要がなく、従来のレシピにそのまま導入できる点も大きな魅力でもあります。

パンや洋菓子の仕上がりに違和感を与えることなく、これまで通りの風味と品質を保ちつつ安定した生産を行うことが可能となります。

また、冷蔵（2～6℃）で最長1.5年という長期保存が可能であることも大きな特徴です。これは原料調達におけるリスクヘッジや在庫管理の柔軟性を高めるもので、原材料価格の変動や物流の不確実性が高まる現代において、メーカーや飲食店にとって極めて有用な条件となります。長期保存が可能であればあるほど、安定供給体制を整えやすく、製造現場における計画性と安心感の確保に直結します。

このようにベルギー産ブレンドバターは、香り・コク・健康性・作業性・保存性といった複数の要素を高い次元で両立した製品です。すでに欧州のベーカリーや製菓メーカーで広く活用され、パンや洋菓子の分野で高い評価を得てきた実績を背景に、日本においてもベーカリー、菓子メーカー、ホテル、レストランなど多様な食の現場において導入が期待されます。

品質・健康性・コスト・利便性を兼ね備えた業務用ソリューションとして、日本市場に新しい価値を提供し、食の未来に貢献したいと考えております。

合同会社エムティーシー 代表 目代陽孝

「現在、世界的にバター価格が高騰する中、日本ではまだ馴染みの薄いブレンドバターはヨーロッパではすでに一般的に使用され、完成度の高い製品として広く認知されています。

私自身、洋菓子やパンが大好きだからこそ、このブレンドバターを新たな選択肢として業界の皆さまに検討いただければと考えております。」

製品の特長

ベルギー産の確かな品質 ：欧州の製菓・製パン業界で実績ある原料

芳醇な風味 ：純バターと変わらぬ香りとコク

健康性 ：バターに比べトランス脂肪酸・飽和脂肪酸が低い

工程変更不要 ：溶け方は純バターと同等で置き換えが容易

長期保存：冷蔵（2～6℃）で最長1.5年の保管が可能

安定性と作業性 ：温度変化に強く、歩留まりや生産安定化に寄与

高いコストパフォーマンス：品質を保ちつつ合理的な導入を実現（※価格非掲載）

販売概要

製品名 ：ベルギー産ブレンドバター（無塩／有塩）

内容量 ：業務用カートン 20kg（中心）

発売時期：2025年10月中旬～下旬 予定

保管条件／賞味期限：冷蔵（2～6℃）／最長1.5年

販売対象：全国のベーカリー、菓子メーカー、ホテル・レストラン等（業務用）

用途例 ：クロワッサン、デニッシュ、クッキー、スポンジ、ソース・ほいぷ仕上げ用など

出展情報

合同会社エムティーシーは、2025年9月25日（木）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される

「Food Style Japan 東京」に出展いたします。

こちらのブースではブレンドバターの他、スリランカ産紅茶やフランス産ロブスタースープの試飲をご用意しておりますので、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

2025年9月25日（木）- 26日（金）

Food Style Japan 東京（東京ビックサイト） https://foodstyle.jp/tokyo/

小間番号：4D-28

https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/foodstyle-jp-tokyo2025/exhibitors/e0767781/

出展商品

・ブレンドバター（ベルギー

バターの芳醇な香りとコクを持ちながら、作業性・保存性・コスト効率を兼ね備えた

新しいカテゴリーの業務用原料。純バターと同じ溶け方で、工程変更なしに導入可能です。

・紅茶（スリランカ

スリランカの豊かな自然が育む上質な茶葉を使用した本格派ティー。

フレッシュな香りと奥行きある味わいは、ホテルやレストランのティーサービスに最適です。

・ロブスタースープ（フランス

本場フランスの伝統レシピで仕上げた濃厚なロブスターの旨味。

高級レストランの味を再現できるプロフェッショナル向け商品で、前菜やソースベースにも

応用可能です。