SNSで話題沸騰中「#シンカンセンスコ゛イカタイアイス」の人気フレーバー「ピスタチオ」が、ついに新幹線の自販機に初登場！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、「スジャータアイスクリーム」の大人気フレーバー「ピスタチオ」を再販します。
このフレーバーは、新幹線パーサーが選定に参加し商品化された当社オリジナル商品です。過去に販売されたフレーバーの中で唯一、定番のバニラを上回る販売数を記録した大人気のフレーバーです。
東海道新幹線グリーン車のモバイルオーダーサービス、一部店舗、自動販売機、公式オンラインショップにて順次販売開始いたします。自動販売機での販売は今回が初であり、より多くのお客様にお買い求めやすくなりました。濃厚で極上なピスタチオを、是非新幹線での旅のひとときや、日常のご褒美に、贅沢な味わいをお楽しみください。
■ 商品概要
〈商品名〉スジャータアイスクリーム（ピスタチオ）
＜発売日時＞2025年9月1日（月曜日）
東海道新幹線グリーン車のモバイルオーダーサービス
※店舗、アイスクリーム⾃動販売機、オンラインショップは準備出来次第販売開始
＜販売価格＞
列車：470円（税込）
店舗・自販機：450円（税込）
オンラインショップ：6個⼊り4,680円/11個⼊り6,150円（税込）
（他フレーバーとの詰合せも販売いたします。）
＜ 商品特徴 ＞
■濃厚なピスタチオの風味
素材にこだわり、厳選したピスタチオを贅沢なペーストに仕上げ、アイスクリームに丁寧に混ぜ込むことで、口にした瞬間からピスタチオ本来の豊かな風味が広がり、ひとくちごとに素材の良さが際立つ濃厚な味わいを堪能できます。
■ローストピスタチオの香ばしい食感
風味を一層引き立てるアクセントとして、上質なピスタチオナッツをじっくりとロースト。カリッとした心地よい食感と香ばしさが、なめらかなアイスクリームの中で絶妙なハーモニーを奏でます。
■こだわりの乳製品によるなめらかな口どけ
北海道産の生クリームと国産の生乳を絶妙なバランスで配合しました。ミルク本来のコクとフレッシュさが、ピスタチオの風味をまろやかに包み込み、なめらかで上質な口どけを生み出します。
＜販売箇所＞
〇東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン⾞ モバイルオーダーサービス
※⼀部の「のぞみ」「ひかり」では、アイスクリームの販売はしておりません。
〇一部店舗
東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅 「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の一部店舗
〇東海道新幹線改札内および品川駅南乗換⼝（JR 東⽇本改札内）のスジャータアイスクリーム⾃動販売機
〇以下の当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」（https://www.jrcp-shop.jp/）
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」（https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/）
＜ 過去の販売時期 ＞
ご好評につき、「ピスタチオ」は3回目の販売開始となります。
新幹線パーサーが選定に参加して商品化された本商品は、2020年1月の発売以来、バニラを上回る販売数を記録するなど、お客様から大変ご好評をいただきました。その人気から、発売直後には追加製造を決定したほどです。
その後、2022年4月に再販。コロナ禍が落ち着き、お客様からの再販のご要望が多数寄せられたことから、販売を再開しました。車内販売は8月末をもって終了し、同年12月にはオンラインショップで完売いたしました。
今回は、2022年12月の完売以来となる待望の販売です。自動販売機にも販売箇所を拡大し、この人気のフレーバーをこれまで以上にお客様にお届けできるよう準備いたしました。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp