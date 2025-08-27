ベスト給湯器ナビ、住宅設備トラブル解決のための生活情報メディアを正式公開

～給湯器選びから設置・修理まで、信頼できる情報で安心をサポート～

ｈａｎａｍｏｒｉ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：森弘充）は、住宅設備、とりわけ給湯器に関するトラブルや選び方・修理方法について、信頼性の高い情報を提供する生活情報メディア『ベスト給湯器ナビ』を正式リリースしました。

本メディアのサイト設計および記事制作は、運営ブランドであるベスト給湯器ナビが担当。ユーザーが正しい判断を行えるよう、専門的かつ分かりやすい情報を網羅しています。

突然のお湯トラブルも安心に｜暮らしを支える給湯器情報メディア



ベスト給湯器ナビとは

ベスト給湯器ナビは、日常生活で発生しやすい給湯器や住宅設備のトラブル、交換・修理・選定の場面で、

- 「どの業者に依頼すればよいか？」

- 「費用はどのくらいかかるのか？」

- 「突然お湯が出なくなった時の応急処置は？」

- 「故障なのか交換が必要なのか、その判断基準は？」

といった不安や疑問に寄り添い、正しい判断をサポートする情報提供メディアです。

全国各地のおすすめ施工業者の紹介や、業者選びのチェックポイントなど、実践的なコンテンツを多数掲載。ユーザーが安心して給湯器の購入や修理を行えるよう、信頼性と実用性を重視した記事構成となっています。

背景と今後の展望

近年、給湯器や住宅設備に関する市場は複雑化し、消費者が最適な選択を行うことが難しくなっています。さらに、悪質業者による高額請求や不適切な施工といった被害も後を絶ちません。

ベスト給湯器ナビは、こうした課題に対して「信頼できる情報源」として機能し、ユーザーの安心と満足度向上を目指します。今後は、チェックリスト形式の診断ツール、費用シミュレーション、LINEによる最新情報配信など、より便利で使いやすい“給湯器情報プラットフォーム”へと進化していく予定です。

オウンドメディア「ベスト給湯器ナビ」はこちらから参照いただけます。

ｈａｎａｍｏｒｉ株式会社について

〇会社名：ｈａｎａｍｏｒｉ株式会社

〇所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N＆E BLD. 7階

〇代表者：森弘充

〇設立：2024年4月

〇資本金：100万円

〇事業内容：

- AIとデータ分析を活用したデジタル変革支援およびプロジェクトマネジメント

- ITインフラとサイバーセキュリティの設計・運用支援

- Webメディアおよびオンラインサービスの企画・運営

- 上記各号に付帯関連する一切の事業

- URL：https://hanamori-consul.com/