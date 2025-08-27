¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¶ä¹Ô¡¦·§ËÜ¶ä¹Ô¡¦½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤È¡ÜConnect¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë
～¶å½£½é¡¢¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×3¹Ô¤ËÆ±»þÆ³Æþ～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶ ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÞÅç µ×¡Ë»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§¸ÞÅç µ×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·§ËÜ¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§ºäËÜ¡¡½Ó¹¨¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§»³Àî¡¡¿®É§¡Ë¤Î3¹Ô¤Ø¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯12·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤è¤êÆ±»þ¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£ÃÏ°è¤Î¶ä¹Ô¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤¡¦Ç§¾Ú¤ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÌÌ¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤Î¤¢¤Ã¤¿³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò¡¢¸¶Â§24»þ´Ö365Æü¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬¶ä¹Ô¡¦·§ËÜ¶ä¹Ô¡¦½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¸ýºÂ³«Àß¤äºßÎ±´ü¸Â¤Î¹¹¿·¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¹Æ¬Áë¸ý¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ28,000Âæ°Ê¾å¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¡¢ÍøÊØÀ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºßÎ±´ü¸Â¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¤Ë¡Ö£Á£Ô£ÍÁë¸ý¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡Ä£¤ä¶âÍ»Ä£¤¬³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëºßÎ±´ü¸Â¤Ë´ð¤Å¤¯ÍÂÃù¶â¸ýºÂ¤Î´ÉÍý¶¯²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2025Ç¯12·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥àÍÑURL¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡Ö¡ÜConnect¡×¡Ê¥×¥é¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
