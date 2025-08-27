防寒・防水・抗菌に優れた作業用手袋「No.746 WOMB（ウーム）UFT 防寒」が登場!!

株式会社東和コーポレーション

作業用手袋の総合メーカー 株式会社東和コーポレーション(本社：福岡県久留米市、代表取締役社長 渡辺聡、以下 東和) は、「No.746 WOMB（ウーム）※UFT 防寒」を2025年9月1日より発売します。ポリウレタンのフルコーティングで防水性と柔軟性を兼ね備えたNo.745 WOMB UFTは、今年の2月に発売以来、快適な作業が可能と好評でしたが、この秋、シリーズ最新の防寒タイプになって登場します。一部ホームセンター、ECサイトで順次取り扱い予定です。

※製品名「WOMB」は、「生み出す」「育てる」「創造」「発生源」「成長」を意味する言葉です

No.746 WOMB UFT 防寒の特長

■POINT1 厚手ボアによる防寒

内側に裏厚手ボアを追加した２重構造、編手の一部にアクリルを使用し保温性を考慮し開発。ウィンタースポーツや寒い環境下での作業に最適。

■POINT2 フルコートの防水性

ニトリルゴムや天然ゴムに比べて柔らかく突っ張らない、ポリウレタンのフルコーティングで防水性と柔軟性を兼ね備えており、快適な作業が可能。背抜きの形状をベースにフルコーティング化することで、背抜きのフィット感とフルコートの防水性を両立。

■POINT3 着脱のしやすさとフィット感

手首をベルクロ（マジックテープ）にし着脱のしやすさとフィット感の調整が可能。またポリウレタンによる軽量設計。

■POINT4 高い抗菌・防臭性能

EN ISO 374-5 ウイルス防護基準に準拠し、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能を提供。サニタイズ抗菌抑臭加工により、菌の繁殖を抑えニオイの発生を防止。

【製品概要】

株式会社東和コーポレーションについて

東和コーポレーションは作業用手袋の総合メーカーです。東和コーポレーションの作業用手袋は、世界中で農林水産業、各種製造業、運送業など様々な事業現場から家庭まで、幅広く「手」を使う仕事を支えています。これからも工場向け、農業・水産業向け、園芸向けなどの手袋をはじめとして、安全性の向上や、作業効率の向上を願い、お客様の困りごとを解決できるような良い製品を提供して参ります。

【会社概要】

社名：株式会社 東和コーポレーション

代表者：渡辺 聡

資本金：5500万円

創業：1947年

売上高：59.8億円(2024年度)

従業員数：138名(2025年4月1日現在)

事業内容：産業用・家庭用など各種手袋の製造・販売等

本社：福岡県久留米市津福本町227

公式サイト https://www.towaco.co.jp

Instagram https://www.instagram.com/towa70/