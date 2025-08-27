TREE Digital Studio、イノベーターワンと業務提携

株式会社TREE Digital Studio

株式会社TREE Digital Studio（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：足立晋一）は、LEDビジョンおよびxR＆VP（バーチャルプロダクション）スタジオ企画販売運営など映像ソリューションを提供する株式会社イノベーターワン（本社：東京都港区、代表取締役：久保島力、以下「イノベーターワン」）と、2025年8月1日付で業務提携を締結しました。

本提携により、LEDパネルのハードウェア購入・設置のサポートから、運用に必要なソフトウェアサービスまでを一貫して提供できる体制が整いました。これにより、従来の映像制作にとどまらず、最先端の映像技術を活用した新しい体験価値を提供し、イベントや映像制作業界のさらなる革新を実現します。

◼️本提携の背景・目的について

近年、商業施設やイベントなど様々なシーンにおいて、LEDパネルを活用した広告やコンテンツへのニーズが急速に高まっています。LEDパネルの設置だけでなく、表示されるコンテンツのクオリティの高さや体験としての価値も求められるようになってきました。

こうした市場の変化を受け、お客様より「コンテンツの企画制作と同時にLEDパネルの設置も依頼したい」といったご相談が多数寄せられていました。

このニーズに対応すべく、LEDビジョンおよびxR演出を通じた空間体験の設計に強みを持つイノベーターワンと連携することで、コンテンツ制作とLED設置の両面から、お客様の課題解決に向けた統合的なソリューションの提供が可能となります。

◼️今後の展望

イノベーターワンとの提携により、高品質・高機能且つあらゆるニーズに対応するLEDパネルの製品ラインナップと、設営から運用までの全面的なサポートが提供できる体制を整えました。

本提携を通じて、LEDパネルを活用したインタラクティブコンテンツをはじめ、デジタルテクノロジーを駆使した映像のスムーズな提供を実現します。

さらに、映画やCM制作で培ったハイエンドな映像制作の知見を活かして、ハードとソフトを一体化させた付加価値の高いサービスの提供と、多様化するお客様のニーズへの柔軟な対応を強化していきます。

◼️株式会社TREE Digital Studioについて

映像をはじめとする様々なコンテンツ制作を主軸とするTREE Digital Studioは、企画・撮影・編集・CG・プログラミングなどの多様な事業部とそのプロフェッショナルな人材が揃い、それらが連携することで、お客様の要望に最適な提案と高品質なコンテンツを提供することができます。

顧客の目的にあった「映像+α」のコンテンツ制作にも力を入れており、LUDENS Div.(CG映像制作事業部)やREALIZE Div.(xRコンテンツ制作事業部)では、xRやメタバースなどのインタラクティブコンテンツをトータルにプロデュース。2023年6月には新チーム「TREE VFX」を結成し、CG・撮影・DIT・撮影機材・スタジオ・ポストプロダクション等の全工程を自社内でワンストップで実現します。

[会社概要]

名称: 株式会社TREE Digital Studio

代表者: 代表取締役社長 足立 晋一

本社所在地:東京都渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ8F

資本金: 1億円

ホームページ：https://www.tdsi.co.jp/

◼️株式会社イノベーターワンについて

イノベーターワンは、映像×IoTを駆使した次世代映像ソリューションの提供を手掛ける企業です。世界最大手のディスプレイメーカーであるBOE社の日本独占代理店としての長年の強力なパートナーシップを基に「最高の品質・管理体制・最短最速・最安」をモットーに、最先端の技術とノウハウを駆使し、お客様に対して柔軟な対応と革新的な映像体験をお届けしています。

[会社概要]

名称: 株式会社イノベーターワン

代表者: 代表取締役 久保島 力

本社所在地:東京都港区港南1-6-34 品川イースト1F

ホームページ：https://innovator-one.com/

◼️本件に関するお問い合わせ

TREE Digital Studioお問い合わせフォーム：https://www.tdsi.co.jp/contact/