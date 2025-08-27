こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
外国籍施工管理技士の派遣サービスを本格始動 ～2025年度200名の採用を目指し、インドネシアの3大学とも提携～
インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマーの４か国で採用
建設業界に特化した人材サービスを展開する株式会社ウィルオブ・コンストラクション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田中 謙）は、建設業界における人手不足の深刻化に対応する新たな取り組みとして、外国籍施工管理技士の派遣サービスを本格始動しました。2025年度中に200名を採用、そのうち170名の外国籍施工管理技士の就業を目指すべく、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマーの人材採用を開始しています。またインドネシアでは、現地大学3校と提携し、現地でのJOBフェアや説明会を通じて、建設系学部卒の優秀な学生の採用を進めてまいります。採用後は当社の正社員として入社し、施工管理技士として建設業界の企業へ派遣されます。
=========================================================
外国人施工管理技士採用強化の背景
=========================================================
日本国内の建設現場では、建築・土木・電気・設備分野における専門学科卒の日本人若手の採用が非常に困難な状況が続いています。こうした日本人若手の採用難や定着率低下の一方で、技能実習生や特定技能制度を活用した外国籍施工管理技術者人材は増加しており、現場の円滑なコミュニケーションと品質管理を担う管理者層にも外国籍技術者人材が求められる時代になっています。海外には専門性の高い技術・知識を学んだ人材が多数おり、日本では採用の難しい建設系学部卒の採用が可能です。さらに、現地採用段階で1級施工管理技士の取得を目指すエンジニア志望の方を採用することで入社後の定着率が非常に高いという特長があります。
こうした背景をふまえ、『外国籍施工管理技術者の派遣サービス』を本格始動させる運びとなりました。
ウィルオブ・コンストラクションでは、当社の強みである「採用力」により各国に合わせた会社説明会・面接を実施し、独自の採用基準を各国で設定し選考を行うことで、優秀な人材を確保できるよう力を入れています。また、面接官ごとの評価のばらつきを防ぐスキームを確立しており、質の高い人材の安定供給が可能です。2025年度には、200名の外国籍施工管理技士の採用を目指しています。今後も各国との連携を深めながら、日本国内の建設業界の人材不足解消と、多様で持続可能な就労環境の実現に貢献してまいります。
=========================================================
現地有力大学との提携で安定した採用基盤を確保
=========================================================
インドネシアでは、建築、土木、設備の学科があるBina Nusantara University （ビナ・ヌサンタラ大学）、Universitas Muhammadiyah Jakarta（UMJ／ジャカルタ・ムハマディヤ大学）、Universitas Trisakti（トリサクティ大学）の3大学及びBINAWAN（ビナワン）社と提携しました。各大学に在籍する学生及び卒業生に、現地でのJOBフェアや説明会を通じて求人情報や面接の機会を提供し、日本での就業に向けたサポートを行います。来日前には現地パートナーと連携しながら日本語教育や建設用語の研修を実施し、来日後も日本人社員との定期的な会話練習や資格支援、生活サポートなどを通じて、定着率の向上に努めています。エンジニア志望の方を採用することで長期就業が期待できることも特長です。
=========================================================
外国籍が選ばれる理由
=========================================================
=========================================================
株式会社ウィルオブ・コンストラクションについて
=========================================================
ウィルオブ・コンストラクションは、2011年5月、東日本大震災の復興支援をきっかけに立ち上がり、土木施工管理技士、建築施工管理技士を中心とした人材サービスをはじめ、独自のデジタルマーケティングを駆使して、施工管理技士に特化した求人サイトを展開しています。施工管理技士一人ひとりの待遇向上と、建設業全体の人事需給バランス改善につながるチャンスを提供します。
ウィルオブ・コンストラクション コーポレートサイトURL： https://willof-construction.co.jp/
