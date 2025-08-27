大阪・京橋の商業施設「コムズガーデン」に「象印銀白おにぎり 京橋店」9月1日（月）オープン

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、商業施設「コムズガーデン」（Osaka Metro京橋駅直結）に「象印銀白おにぎり 京橋店」を、2025年9月1日（月）に出店いたします。本店舗は、阪神梅田本店の「象印銀白おにぎり」に続く2店舗目で、当社のおにぎり専門店としては初となるイートインスペースを併設し、店内飲食限定のメニューをご用意いたします。

“にぎりたて、つくりたて。”をコンセプトに、当社最上位モデルの炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんを提供いたします。使用する白米は、五ツ星お米マイスター・金子真人氏が厳選したオリジナルブレンド米。おにぎり専用に開発された独自の炊き方で「ごはん一粒一粒のもっちり感と、おにぎりにした時のふんわり感との両立」を実現。もっちり甘いごはんが口の中でほどよくほぐれていく、象印マホービンだからこそできる、おいしいおにぎりに仕上げます。

【「イートイン限定」メニュー】

「銀白定食」 おにぎり2個：990円（税込）～／おにぎり3個：1,200円（税込）～

お好みのおにぎり（数量・種類を選択）に、「だし香る玉子のせいろ蒸し」と「旨みあふれる具沢山豚汁」を添えた和定食です。追加トッピングに「3種類のおかず味噌」や「大森屋 のり結び 焼き海苔」もご用意しており、味の違いをお楽しみいただけます。

銀白定食

「3種のおかず味噌」 100円（税込）

たっぷり肉みそ／ゆず味噌／大葉みそ

大森屋「のり結び」 各60円（税込）

「有明海産 焼き海苔 月」「瀬戸内海産 焼き海苔 風」

【「イートイン限定」おにぎりメニュー】白米or玄米をお選びいただけます。

※定食購入時のみ注文可能です。

※写真は白米です。

「クリチ×めんたい」「塩麴漬け卵黄×鶏そぼろ」

【「イートイン＆テイクアウト」おにぎりメニュー】白米or玄米をお選びいただけます。

※写真は白米です。※税込価格です。

左から、「銀白おにぎり」 216円、「おかか」 260円、「日高昆布」 281円左から、「和風ツナマヨ」 303円、「ちりめん山椒」 303円、「鮭」 303円左から、「かねふくめんたいこ」 314円、「肉みそ」 314円、「こぼれ鶏そぼろ」 314円

【お弁当メニュー】

おにぎりに加え、お弁当も数種類販売いたします。

メニュー例：「銀白おにぎり弁当」990円（税込）

【店舗概要】店舗外観店舗内観[表: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/239_1_5e9e20d322398ac47d550ed1f7e9d261.jpg?v=202508270126 ]

【圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」について】

通常1つしかない底IHヒーターを6つに増強し、それぞれ独立制御する「3DローテーションIH構造」を採用。釜内に激しい対流を生み出し、高温の熱をお米一粒ひとつぶに伝えることで、お米の芯からふっくらとしたごはんを炊き上げます。