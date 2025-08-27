株式会社A-YO商事の「popomi 抗菌プレイマット」シリーズ 埼玉県川口市のふるさと納税返礼品に採用
子育て関連のアイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ 本社：埼玉県川口市、代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」の人気商品「抗菌プレイマットCLEAN」と「抗菌もちもちプレイマット」が、埼玉県川口市の「ふるさと納税返礼品」として採用されたことをお知らせいたします。
2025年8月18日（月）より順次、各種ふるさと納税サイトにて取り扱いを開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328210&id=bodyimage1】
【ふるさと納税返礼品一覧】
◆ popomi 抗菌プレイマットCLEAN
・お子さまの寝返り期からハイハイ・遊び場として活躍するプレイマット
・マットを広げた時に溝のない設計でゴミが溜まりにくく掃除も簡単
・抗菌・生活防水仕様で清潔を保ちやすい
・厚さ4cmのクッション性で転倒時も安心
・折りたたんでコンパクトに収納可能
・抗菌証明書付き、ホルムアルデヒド等の有害物質未検出
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328210&id=bodyimage2】
【サイズ】140×200×4cm（折りたたみ時：52×140×16cm）
【カラー】アイボリー／ベージュ／グレー
◆ popomi 抗菌もちもちプレイマット
・お子さまの寝返り期からハイハイ・遊び場やリラックススペースとして活躍するプレイマット
・厚さ1.6cmのもちもち素材で転倒の衝撃を吸収
・階下への防音対策にも効果的
・抗菌・生活防水仕様で清潔を保ちやすい
・リバーシブルで2種類のデザインを楽しめてお部屋になじみやすい
・抗菌検査済み、揮発性有機化合物・フタル酸エステル検査基準値クリア
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328210&id=bodyimage3】
【サイズ】140×200×1.6cm
【カラー】ビビットtown／モダンベージュ＆マーブル／モダングレー＆リネンベージュ
【地域貢献への取り組み】
株式会社A-YO商事は、本取り組みを通じて「popomi」ブランドの魅力をより多くの皆さまにお届けするとともに、埼玉県川口市の魅力を全国に発信してまいります。
また、子育て世帯の豊かなライフスタイルを支える商品づくりを通じて、地域社会の発展に貢献し、安心して子育てできる環境づくりを目指してまいります。
【申込開始日】
2025年8月18日（月）
【ふるさと納税ポータルサイト】
・さとふる
・楽天ふるさと納税
・ふるさとチョイス
・ふるなび
・セゾンのふるさと納税
・au PAY ふるさと納税
・JRE MALLふるさと納税
※8月18日以降順次更新
※サイトにより公開日が異なる場合があります
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe（ロトトべべ）の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328210&id=bodyimage4】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
