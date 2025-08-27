「やっぱり1位はビール！？」この夏一番飲まれたお酒ランキングを発表！医師が警鐘する“危ない飲み方習慣”とは

株式会社自然食研

株式会社自然食研（所在地：大分県豊後高田市、代表者：佐々木 興平）は、１.週に1回以上飲酒する20～60代の男女／２.内科医を対象に、「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査を行いました。

特に夏場はビールやチューハイなど、冷たいお酒を飲む機会が多くなる季節。

気づかないうちに、肝臓に負担をかける飲み方をしている可能性もあるのではないでしょうか。

実際、どのようなお酒を「翌朝に不調を感じやすい」と捉えている方が多いのでしょうか？

また、医師はどの種類のお酒を肝臓に負担がかかりやすいと考えているのでしょうか？

そこで今回、株式会社自然食研（https://www.sizenshokken.co.jp/）は、１.週に1回以上飲酒する20～60代の男女／２.内科医を対象に、「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査を行いました。

調査概要：「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査

【調査期間】2025年8月15日（金）～2025年8月18日（月）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査【調査人数】1,076人（１.546人／２.530人）

【調査対象】調査回答時に１.週に1回以上飲酒する20～60代の男女／２.内科医と回答したモニター

【調査元】株式会社自然食研（https://www.sizenshokken.co.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

全文版はこちら :https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/info/shijimi-column/liver-care/alcohol-liver-burden?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=alcohol-liver-burden_250827

あなたが翌朝不調を感じやすいお酒の種類は？シチュエーション別に飲みたいお酒も調査

はじめに、夏に飲みたいシチュエーションとお酒の種類について、週に1回以上飲酒する20～60代の男女にうかがいました。

「夏に飲みたいシチュエーションとお酒の種類」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

【家族の集まり】

『ビール（89.0％）』

『カクテル・チューハイ・サワー系（34.4％）』

『ワイン・ウイスキー（26.4％）』

【海】

『ビール（89.0％）』

『カクテル・チューハイ・サワー系（30.4％）』

『焼酎（5.5％）』

【夏祭り】

『ビール（88.1％）』

『カクテル・チューハイ・サワー系（31.7％）』

『焼酎（7.5％）』

【バーベキュー】

『ビール（90.7％）』

『カクテル・チューハイ・サワー系（35.9％）』

『ワイン・ウイスキー（11.2％）』

ビールはすべてのシチュエーションで圧倒的な支持を集めており、夏の飲酒における「定番」としての地位が確立されていることがわかります。

一方で、家族の集まりではカクテル・チューハイ・サワー系やワイン・ウイスキーなど、飲みやすさや食事との相性を意識したラインナップが選ばれているのが特徴的です。

バーベキューや夏祭りでは、カクテル・チューハイ・サワー系の支持率が高く、開放的な空間で手軽に楽しめるお酒が好まれている傾向があります。

海でも同様の傾向が見られ、イベント的な要素が強い場面では、飲みやすさや持ち運びのしやすさが選択の要因となっている可能性がうかがえます。

全体として、飲酒の場面ごとに「求められるお酒の機能」が異なり、味やアルコール度数だけでなくシーンとの親和性が選択に影響を与えていると考えられます。

「この夏に最もよく飲んでいるお酒の種類」について尋ねたところ、『ビール（61.5％）』と回答した方が最も多く、『チューハイ・サワー系（22.0％）』『焼酎（5.5％）』と続きました。

ビールが最も飲まれているお酒として多くの支持を集めました。そもそもがよく飲まれるお酒であることに加えて、冷たく、爽快感のある味わいが夏の季節性とマッチしており、飲用頻度の高さに関係しているのではないでしょうか。

肝臓ケアができていない方に聞く！“やらない理由”と行動の壁

では、どれくらいの方が肝臓ケアの必要性を感じているのでしょうか。

引き続き、週に1回以上飲酒する20～60代の男女にうかがいました。

「肝臓ケアの必要性を感じたことがあるか」について尋ねたところ、6割以上の方が『よく思う（19.6％）』『ときどき思う（41.8％）』と回答しました。

肝臓ケアの必要性を感じた経験がある方は約6割おり、節度ある飲酒を意識する傾向があることが示されました。

一方で、「あまり思わない」「まったく思わない」という層も一定数存在し、飲酒はするが健康までは意識していない方もいることも浮き彫りになりました。

「自身の肝臓ケアの実施状況」について尋ねたところ、6割以上の方が『まったくできていない（21.8％）』『あまりできていない（40.1％）』と回答しました。

肝臓ケアを実施できていると自己評価している方は少数派にとどまり、肝臓ケアが必要性を感じている人もいる一方で、ケアまでは実施できていない実態が明らかになりました。

前の質問で『まったくできていない』『あまりできていない』と回答した方に、「肝臓ケアができていない理由」について尋ねたところ、『習慣化できない（37.6％）』が最多で、『具体的な方法を知らない（28.4％）』『特に理由はない（24.3％）』と続きました。

最も多かった回答が『習慣化できない』であったことから、日常生活への定着が最大のハードルとなっていることがわかります。

次いで『具体的な方法を知らない』『特に理由はない』といった回答も多く、行動に移せない背景には、知識不足や目的意識の希薄さがあると考えられます。

全体として、肝臓ケアを始めるためには、簡便かつ継続可能な仕組みづくりや、実感を得られる体験設計が求められているといえるでしょう。

肝臓に負担がかかりやすいお酒の種類や飲み方は…？

次に肝臓に負担がかかりやすいと思う飲み方について、内科医に尋ねました。

「肝臓に負担がかかりやすいと思うお酒の種類」について尋ねたところ、『高アルコール度数の蒸留酒（例：ウイスキー、焼酎など）（60.2％）』が最も多く、『糖質が多い醸造酒（例：日本酒、カクテルなど）（47.7％）』『添加物を多く含むお酒（例：缶チューハイ、リキュール入り飲料など）（38.3％）』と続きました。

最も多く選ばれたのは「高アルコール度数の蒸留酒」であり、アルコール濃度の高さが直接的な負担として強く認識されていることがわかります。

また、「糖質が多い醸造酒」や「添加物を多く含むお酒」が上位に挙がった点については、単にアルコール量の多寡だけでなく、糖質過剰摂取による脂肪肝リスクや、添加物が代謝過程に及ぼし得る影響といった要因を考慮していることがうかがえます。

この結果は、医師がアルコールの種類ごとの生理学的影響を総合的に踏まえて評価していることを示しているといえるでしょう。

「肝臓に負担がかかりやすいと感じる飲み方」について尋ねたところ、『短時間での大量飲酒（いわゆる“一気飲み”など）（42.1％）』が最も多く、『高アルコール度数のお酒を多量に飲む（41.3％）』『空腹時に飲む（30.8％）』と続きました。

飲酒そのものだけでなく、飲み方にも肝臓への配慮が必要だと考える方が多いことが明らかになりました。

中でも「短時間での大量飲酒」や「高アルコールのお酒を多量に飲む」といった、負荷が高い行動への警戒が強いようです。

また、「空腹時の飲酒」など、体への吸収率や代謝への影響が大きい状況に対する認識も見られます。

お酒を楽しく飲みたいけど肝臓や体のケアもしたい人必見！医師が推奨するケアとは

「日常的に飲酒する人について、肝臓ケアの有無によって健康面でどのような差が出ると考えるか」について尋ねたところ、『年齢を重ねた際の肝機能低下の速度が異なる（58.1％）』が最も多く、『健康診断の肝機能数値の傾向が異なる（45.3％）』『疲労感や倦怠感の出方に差がある（36.8％）』と続きました。

最多回答が「年齢を重ねた際の肝機能低下の速度が異なる」であったことから、肝臓ケアは長期的な健康維持に直結すると認識されていることがうかがえます。

次に多かった「健康診断の肝機能数値の傾向」や「疲労感や倦怠感の出方」から、日常生活や検査結果に具体的な影響があらわれると考える方が多いことも示されました。

「肝臓ケアをあまりできていない人のためにおすすめの方法」について尋ねたところ、『飲酒量・頻度のコントロール方法（お酒をやめずに適量飲酒に置き換える／徐々に減らすステップ法）（45.9％）』が最多で、『食品・飲料からの栄養摂取（日常の食事に取り入れやすい食材・メニューでのケア）（44.3％）』『サプリメント・健康食品の活用（肝臓に良い成分を含むものを手軽に摂る）（36.8％）』と続きました。

行動のハードルを下げる手段として最も支持されたのは、「飲み方そのものを調整するアプローチ」でした。

無理に禁酒を求めるのではなく、適量飲酒やステップダウンの考え方に支持が集まっています。

次いで支持を集めたのが「食品・飲料からの栄養摂取」です。日常の食事の中で必要な栄養を意識的に取り入れることが、無理なく続けられる現実的な方法として推奨されています。

また「サプリメント・健康食品の活用」についても、食事だけでは補いにくい部分をサポートする手段として有効であり、継続しやすいケアの一つとして評価されました。

「肝臓に良い成分（例：オルニチン、クルクミン、タウリンなど）を日常的に摂取することについての考え」を尋ねたところ、9割以上の方が『非常に望ましい習慣だと思う（43.2％）』『ある程度望ましい習慣だと思う（48.5％）』と回答しました。

約9割が「望ましい」と回答したことから、肝機能のケアに寄与するとされる成分の摂取について、医師の間で肯定的な見解が大勢を占めていることがわかります。

これは、特定の栄養成分が代謝経路や抗酸化作用などを通じて肝臓機能をサポートし得る可能性があるという医学的知見を反映した結果といえるでしょう。

まとめ：肝臓ケア意識は高まる一方で実践は少数派！栄養成分を日常に取り入れる工夫がカギ

今回の調査で、夏の飲酒シーンにおける嗜好から肝臓ケアの意識や行動、さらに内科医の視点まで幅広く明らかになりました。

見えてきたのは「お酒は場面ごとに楽しまれている一方で、肝臓ケアの必要性を感じながらも行動に結びついていない」という現状です。

飲みたいお酒としては、どの場面でもビールが圧倒的に支持され、夏祭りやバーベキューではカクテル・チューハイ・サワー系の人気が高く、シーンに応じた選択がされていました。

一方で、肝臓ケアの必要性を感じたことがある方は6割を超えるものの、実際には「できていない」と回答した方が多数派でした。

その背景には「習慣化できない」「具体的な方法を知らない」といった課題があり、行動に移す難しさが浮き彫りとなりました。

また、肝臓に負担がかかりやすいお酒としては「高アルコール度数の蒸留酒」「糖質が多い醸造酒」「添加物を多く含むお酒」が上位に挙がり、飲み方においても「一気飲み」や「高アルコール度数のお酒の多量摂取」が強く警戒されていました。

さらに、肝臓ケアの有無による違いとして「加齢に伴う肝機能低下の速度」や「健康診断数値の傾向」が挙げられ、長期的な健康維持に直結するとの認識が広がっています。

総じて、飲酒は生活の楽しみとして根強く支持されながらも、健康面では肝臓ケアに強い関心があり、今後は「楽しむこと」と「守ること」を両立できる、手軽で継続可能な肝臓ケアが求められるといえるでしょう。

自然食研の「しじみ習慣」

今回、「肝臓に最も負担をかけるお酒の種類」に関する調査を実施した株式会社自然食研（https://www.sizenshokken.co.jp/）は、「しじみ習慣」（https://www.sizenshokken.co.jp/front/category/shijimi/）を販売しています。

しじみ習慣は、ある社員の思い出話がきっかけで研究が始まり、生まれた商品です。

できるだけ素材そのものの良さを活かした商品をお届けしたい、という思いを込めて、「しじみ習慣」を皆様のもとにお届けしています。

■しじみのこだわり

＜しじみの栄養＞

オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、小さなしじみには多くの栄養が含まれています。

ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれています。

そして、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。

＜しじみ習慣の製法＞

１.しじみを煮出して濃いエキスに

しじみは生鮮食品です。鮮度と栄養成分を損なわないよう、採取したしじみを煮出して濃いエキスにします。

加工場は、山の湧き水で満たされたしじみ池の近く。

食品安全管理の国際規格である「ISO22000」を取得しています。

２.水分をとばして栄養成分を粉末に

濃いエキスからさらに水分をとばし、栄養成分を粉末にします。

しじみの煮汁をまるごと粉末にしています。

３.しじみの濃いエキスをソフトカプセルに

しじみエキスの粉末に植物性のオイルを加えてペースト状にし、ソフトカプセルに詰めます。

粉末・液体・タブレット・ハードカプセルなど、健康食品にはさまざまな形状がありますが、召し上がりやすさや品質の劣化防止などを考慮して、ソフトカプセルがベストだと判断しました。

＜品質管理＞

徹底した管理体制で高品質を実現

しじみの産地では、定期的な水質検査をおこなっています。

また、できあがった製品に有害物質が含まれていないかどうかを、専門の機関で厳しく検査。

最終的に安全を確認したもの以外は、お客さまのお口に入らないようにしています。

＜原材料＞

品質のすべてを開示

原料のしじみはもちろんのこと、加工に必要な素材やカプセルの原料もすべて開示しています。

また、ソフトカプセルは、健康食品GMP認定工場で作られています。

・お問い合わせURL：https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/customer/inquiry/