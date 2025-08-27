愛知県大府市は、児童を学校の始業前から体育館内で預かる「小学生の早朝の居場所づくりモデル事業」を２学期から愛知県内で初めて開始します。

このモデル事業により、児童が安心して過ごせる居場所を確保するとともに、保護者の育児と就労の両立をサポートし、いわゆる「小１の壁」の課題解消につなげます。運営は、シルバー人材センターに委託し、高齢者が知識・経験を生かして児童と関わることで、地域での活躍の場を創出し、貢献寿命の延伸にも寄与します。

※ 国の「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」補助金を活用するもので、令和7年度に同補助事業を利用した同様の事例は、本市と仙台市の２自治体のみです。



預りの会場となる大府市立共和西小学校（体育館）



シルバー会員が児童の見守りを担当



「小学生の早朝の居場所づくりモデル事業」の概要

・実施校（場所）：共和西小学校（大府市共西町１-206）体育館

石ヶ瀬小学校（大府市江端町６-99）体育館

・実施日：2025年２学期開始日（9月1日）～３学期末（3月24日）の平日

※ 冬休み、暴風警報等発表時、卒業式などの行事日は実施なし

・実施時間：午前7時～午前8時（昇降口解錠時間）

・対象児童：保護者からの事前申請により登録した児童

※ 登録証を配布、保険加入

登録児童数（2025年6月18日～7月4日の期間募集）

共和西小学校：26人（20世帯）

石ヶ瀬小学校：20人（15世帯）

・利用料：無料

・運用形態：公益社団法人大府市シルバー人材センターに委託

シルバー会員（ 各校６人程度 ）を１日３人配置する。

・予算額：歳入273万円（国の「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」補助金を活用）

歳出273万円（２校：共和西小学校・石ヶ瀬小学校）

・運営の流れ（通学団の集合時間は変更なし）：

・緊急時の対応：シルバー人材センターの見守り員から保護者へ連絡