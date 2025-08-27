「第1回ののいちドローン グランプリレース大会＆見て・触って・飛ばせるドローンまるごと体験デー」開催
金沢工業大学情報デザイン学部 経営情報学科 松林賢司 研究室では、2025年8月31日（日）、「第1回ののいちドローン グランプリレース大会＆見て・触って・飛ばせるドローンまるごと体験デー 夏休み最終日に親子で未来を学ぼう！」を金沢工業大学扇が丘キャンパス 第二体育館で開催します。
●最新ドローンのデモ・展示見学・レース観戦は事前登録不要です（入場無料）。
●講習会・レース参加はチラシQRコードからご応募ください（無料）。
当大会は、金沢工業大学 松林研究室が企画・運営する北陸初のDJI NEO FPVによるワンメイク ドローンレースグランプリ大会 ＆ DJI他最新型大型ドローンのデモ飛行と展示会です。
※FPV：“First Person Viewの略。操縦者がドローンから見た視点で操縦すること
※ワンメイク：レースに使用する機体を単一メーカー、または単一スペックのものに限定すること
【当日スケジュール】
10:00～12:00 野々市市の小中学生（小学4年生以上）対象の講習会
12:00～13:00 DJI大型産業用ドローンのデモ飛行＠運動場
13:00～13:30 開会式
13:30～14:30 マニュアルクラス 優勝賞金：5万円
14:30～15:30 スピードクラス 優勝賞金：3万円
15:30～17:00 小中学生 優勝賞品：ドローン関連商品等
17:00～17:30 表彰式・閉会式
※小中学生レースは機体を貸与 ※マニュアルクラス、スピードクラスは機体を持ち込み願います。
主催：金沢工業大学・松林研究室
共催：日本ドローンズ、SKY FELLOWS
協賛：セキド、北菱電興
後援：野々市市、金沢工業大学、ドローン・ジャパン
開催場所：金沢工業大学 南校地 第ニ体育館（以下のキャンパスマップでご確認ください）
https://www.kanazawa-it.ac.jp/campus_guide/2025/campus_map/index.html
講習会参加、またはレース参加のお申し込みについて
（展示デモ見学、レース観戦はお申し込み不要です。）
参加応募期限：2025年8月30日 ※応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。
【野々市市の小中学生講習会（定員30名） ＋ レース参加】
申込みは以下のQRコードからお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmN1qk_Yxch0VaZF9dG_qhviSVlPvEExdBX3fmtURaz3S9gA/viewform
QR(野々市小中学生講習会・レース参加お申し込み）
【一般（NEO持ち込み）レース参加】
申込みは以下のQRコードからお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkyA5kiq7DDYqf8r7HbOB0Lxm3QcB3sVjoiIoeY1DO7dZE_g/viewform
QR(一般レース参加お申し込み）