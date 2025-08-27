Confluent、拡張型リアルタイムエージェントAIであるStreaming Agentsを提供へ

Confluent Japan合同会社

カリフォルニア州マウンテンビュー - 2025年8月19日 - データストリーミングのパイオニアである

Confluent, Inc.は本日、Apache Flink(R)に対応したConfluent Cloudの新機能であるStreaming

Agents(https://www.confluent.io/blog/introducing-streaming-agents/)の提供開始を発表しました。Streaming Agentsは、リアルタイムデータを監視、推論、実行するAIエージェントの構築と拡張を容易にし、データ処理とAIワークフローを統合します。大規模言語モデル（LLM）や組み込み型のモデル、ツール、その他のシステムといった、あらゆるビジネスに簡単で安全な接続を提供することで、エンタープライズグレードのエージェントAIへの移行の障壁を取り除き、Streaming AgentsはエージェントAIの採用を加速し、より効率的なワークフロー、価値創出までの時間の短縮、そして全く新しいビジネスモデルと機会の創出を可能にします。

「エージェントAIは、あらゆる組織のロードマップに盛り込まれています。しかし、そのほとんどはプロトタイプから抜け出せず、測定可能な成果に向けて競争を繰り広げる企業に後れを取っています」と、Confluentの最高製品責任者（CPO）Shaun Clowesは述べます。「最も賢いAIエージェントであっても、最新のビジネスコンテキストで活用しなければ、目隠しして飛行するようなものです。

Streaming Agentsは、真のインテリジェンスを生み出すツールやデータを統合する煩雑な作業を簡素化し、ビジネス全体に有意義な変化をもたらすAIエージェントを導入するための強固な基盤を提供します」

IDCの調査(https://blogs.idc.com/2025/07/16/from-hype-to-impact-how-agentic-ai-unlocks-scalable-use-cases-for-generative-ai/)によると、2023年から2024年にかけて、企業は平均23件の生成AIのPoCを行いましたが、本番環境へ移行したのは3件のみでした。その中でも、期待通りの効果を得られたのは、62%に留まりました。エージェントは、アクセスできるツールやデータによってその能力が決まりますが、現在のワークフローは極めて複雑でコストも高く、企業がエージェントAIの価値を最大限に引き出す妨げになっています。既存のAIフレームワークでは、エージェントの導入は容易ですが、多くのチームはリアルタイムデータのエージェントAIイニシアチブへの統合に苦労しており、その結果、ハルシネーションや信頼性の低い答えが発生しています。

「多くの企業がエージェントAIに投資していますが、そのデータアーキテクチャは、システムが求める自律的な意思決定機能をサポートできません」と、IDCのデータインテリジェンスおよびインテグレーションソフトウェア担当バイスプレジデント、Stewart Bond氏は述べています。「組織は、簡単かつ安全に統合できるリアルタイムデータを活用し、インテリジェントな行動に必要となる重要なコンテキストを作成するために、エージェントAIソリューションを優先すべきです」

Streaming AgentsによるリアルタイムAIエージェントの構築と拡張

Streaming Agentsは、エージェントAIをストリーム処理のパイプラインに直接組み込み、チームが

Apache Kafka(R)およびApache Flink(R)を使用してイベント駆動型エージェントの構築、導入、調整を支援します。データ処理とAI推論を統合することで、エージェントはリアルタイムのソースから最新のコンテキストデータにアクセスし、状況の変化に迅速に適応し、他のエージェントやシステムと通信することができます。Streaming Agentsは常に稼働しており、企業に代わってダイナミックに動作し、大量のデータストリームを処理し、人間のオペレーターのようにコンテキストを認識した推論に基づいてリアルタイムに対応します。例えば、Streaming Agentsはeコマースサイトの価格を継続的に監視し、顧客にとって最も競争力のあるオファーをするために、小売業者のサイトの商品価格を自動的に更新することで、競争力のある価格設定を行うことができます。

Streaming Agentsの主な機能は次のとおりです。

- コンテキスト認識型自動化ツール: モデルコンテキストプロトコル（MCP）によるツールの呼び出しにより、エージェントは、データベース、SaaS、APIなどの適切な外部ツールを選択して、意味のあるアクションを実行することができます。ツール呼び出しは、ビジネスで何が起こっているか、他のシステムやエージェントが何をしているかを考慮します。- セキュアな統合のための接続: Flink を使用して、モデル、ベクトルデータベース、MCPに直接安全に接続します。接続は、機密性の高い認証情報を保護し、複数のテーブル、モデル、関数間で接続を共有することで再利用性を高め、大規模な導入の管理を一元化します。接続は、機密情報を保護するだけでなく、複数のテーブル、モデル、関数間で接続を共有し再利用性を高め、大規模な展開における管理を中央集約化します。- 外部テーブルと検索機能でAIの精度を向上: ストリーミングデータに、リレーショナルデータベースやREST APIなどのKafka以外のデータソースを確実に追加して、最新かつ包括的なデータを提供します。これにより、AIの意思決定、ベクトル検索、検索拡張生成（RAG）アプリケーションの精度が向上します。Flink SQLを使用することでコストと複雑さが軽減されることに加え、ConfluentCloudのセキュリティおよびネットワーク機能が活用できます。- 反復と安全性を確保するためのリプレイアビリティ: エージェントは、ライブ環境への影響を回避した上での実データを使用した開発および評価ができるため、ダークローンチやA/Bテスト、より迅速な反復が可能になります。

Streaming Agentsは、本日よりオープンプレビュー版としてご利用いただけます。

補足情報

Confluent Cloudの新しい機能と更新内容の詳細は、ローンチブログ(https://www.confluent.io/blog/2025-q3-confluent-cloud-launch/)（英語）をお読みください。

エンタープライズクラスター向けのプライベートネットワークインターフェース（PNI）サポート、

Tableflowの新しいUpsert機能、および完全に管理されたコネクタ向けのカスタム単一メッセージ変換（SMT）など、その他の新機能と更新内容をご確認いただけます。

- Confluent Cloud を無料でお試しください。(https://www.confluent.io/ja-jp/confluent-cloud/tryfree/)クレジットカード不要です。- 導入を迅速に進めたい方は、当社のプロフェッショナルサービス(https://www.confluent.io/ja-jp/services/?session_ref=direct)にご相談ください- 詳細については、Streaming Agentsに関するブログ(https://www.confluent.io/ja-jp/blog/introducing-streaming-agents/)をご覧ください。

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文: Confluent Unlocks Scalable Real-Time Agentic AI With Streaming Agents(https://www.confluent.io/press-release/confluent-unlocks-scalable-agentic-ai-with-streaming-agents/)

Confluentについて

Confluentのデータストリーミングプラットフォームは、あらゆる場所から絶え間なく生成され、常に進化する躍動的なデータ（Data in Motion）に対する連続的なストリーム処理を行う新たなデータインフラストラクチャの分野を開拓しています。Confluentのクラウドネイティブなプラットフォーム製品はストリーム処理基盤として、複数のソースからのリアルタイムデータを有機的かつインテリジェントな接続を実現することで、組織全体としての瞬時な対応を可能にします。Confluentのプラットフォームは、組織がリッチでデジタルなフロントエンドのカスタマーエクスペリエンスを提供するだけではなく、洗練されたリアルタイムのソフトウェア主導のバックエンドオペレーションへの移行も支援しています。https://www.confluent.io/ja-jp/

