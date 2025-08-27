これが、ゴジラ“映え”！？秋のSNSキャンペーン 特別任務「フォトスポットで“ゴジラ映え”写真を投稿せよ！」 2025年9月20日（土）より任務開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、ジップラインに新たに設置されたフォトスポットを活用した“ゴジラ映え”写真をSNSで投稿することで、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルポストカードがもらえる特別任務「フォトスポットで“ゴジラ映え”写真を投稿せよ！」を2025年9月20日（土）から開催いたします。
本SNSキャンペーンでは、期間中にゴジラの世界観により没入した写真を撮影できるフォトスポットが登場。ジップラインエリアの中で、ユニークな“ゴジラ映え”写真を撮影し、「＃ゴジラ迎撃作戦」・「＃ニジゲンノモリ」を付けて各種SNSに投稿した画面をスタッフに見せることで、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルグッズをプレゼントいたします。
実物大ゴジラが上陸！迫力満点のゴジラと最高にクールな写真を撮影できるのは、ニジゲンノモリだけ！世界中で愛される“ゴジラ映え”写真で、あなたもワールドワイドに！？仲間と一緒に夢中な1日を楽しもう！
■特別任務「フォトスポットで“ゴジラ映え”写真を投稿せよ！」 概要
チケット：
「ゴジラ迎撃作戦」のジップラインを含むいずれかの入場チケットをご購入ください
内容：
キャンペーン期間中に、ゴジラの世界により没入した写真が撮影できるフォトスポットが登場。「ゴジラ迎撃作戦」ならではの1枚を撮影いただき、「＃ゴジラ迎撃作戦」・「＃ニジゲンノモリ」を付けて投稿いただいた画面をスタッフに見せることで、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルグッズを手に入れることができます
URL：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。
室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & （C） TOHO CO., LTD.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
