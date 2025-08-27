学校法人 大麻学園 四国医療専門学校 『2025年 看護公開講座』
四国医療専門学校 看護学科では、山内豊明先生をお迎えし、「緊急度を見極める臨床推論を学ぶ（第２弾）」をテーマに講演を行います。山内先生は、本学科において「臨床判断演習I」の講義をご担当されています。また本講座は学習環境の提供と教育貢献を目的に、対象を看護師、看護師以外の職種、学生としています。
公開講座の開催により、病院等で勤務される看護師やそのほかの職種の方々にとってフィジカルアセスメントの知識を深める機会となり、地域への貢献に繋がるのではと考えます。参加申込期限は過ぎておりますが、ご希望の方は対応できますのでご連絡ください。ぜひとも多くの看護師の皆さまにご参加いただければと存じます。
日 時：2025年9月8日（月） 18：30～20：00
場 所：四国医療専門学校5号館 5階講堂（看護学科校舎）
テーマ：「緊急度を見極める臨床推論を学ぶ（第２弾）」
講 師：放送大学大学院 文化科学研究科 生活健康科学 教授 ・名古屋大学 名誉教授
山内豊明先生
受講料：1,000円
お問合せ先：四国医療専門学校 看護学科（0877）41-2350
