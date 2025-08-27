光沢あるドレープがモードな印象のペンケース「FABFAB ペンケース ドレープタイプ」3アイテムを新発売

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、生地の美しい表情に着目した新ブランド「FABFAB（ファブファブ）」を立ち上げ、シリーズ第1弾として「FABFAB ペンケース ドレープタイプ」を2025年9月22日にプラスダイレクトショップおよびAmazonにて販売を開始します。

「FABFAB」は、“FABULOUS、FABRIC、FABRICATION”といった単語の頭文字を組み合わせ、生地の表情を生かしたクリエイティビティあふれるプロダクトを展開するブランドです。

第1弾となる本製品は、男性も持ちやすいモードな印象のペンケース。パッと目を引く光沢感のあるドレープデザインに加え、ドレープポケットが広がることで厚みのあるアイテムも収納でき、見た目以上の大容量を実現しました。学生のニーズに応える高い収納力と機能性を兼ね備えています。

ラインアップは、最も収納力の高い「ラウンド マチ付」、中身が一覧できて整理しやすい「ラウンド」、シンプルで持ち運びに便利な「フラット」の3種類。

カラーはブラック、ネイビー、シルバーの3色。メーカー希望小売価格（税込）は、「ラウンド マチ付」1,760円、「ラウンド」1,430円、「フラット」1,210円です。

≪主な製品特長≫

■男性も持ちやすいモードなデザイン

高級筆記具の愛用者が増加中の男子学生をメインターゲットに、男性でも持ちやすいシンプルかつモードなデザインを追求しました。たわみのあるフォルムと生地の美しい光沢がスタイリッシュな印象と重厚な高級感を演出します。

■学校・塾の持ち運びに便利な抜群の収納力

ペンケース本体に加えて、フロント面のドレープポケットを広げて、ホチキスやテープのり、小型の充電器などを収納可能。学生の収納ニーズに応え、多くのアイテムを整理して持ち運ぶことができます。

■収納力に応じて選べる3モデル

収納するアイテムの種類や大きさに応じて選べる「ラウンド マチ付」「ラウンド」「フラット」の3つをラインアップ。

◆「ラウンド マチ付」：シリーズの中で最も収納力が高く、10本以上のペンに加えて、消しゴム、修正テープ、定規やハサミなどを一緒に収納可能。ペンを1本ずつ収められるホルダーを中央に搭載し、メッシュポケットやクリアポケット、仕切り付きの収納も備え、整理しやすく、美しく収納できます。

◆「ラウンド」：マチがないコンパクトなモデルで、内部に左右2段構造の4つのポケットを搭載。文具のサイズに合わせてすっきり収納ができます。ラウンドファスナーを全て開くことで中身を一目で確認でき、出し入れもスムーズです。

◆「フラット」：シンプルなフラットポーチ型の形状で、ペンケースとしてはもちろん、トラベルポーチのような用途でも使用できます。メインポケットとドレープポケットの2つの収納スペースで高い汎用性を発揮します。

【製品名】

「FABFAB ペンケース ドレープタイプ」

【材質】

本体＝ポリエステル、ポリ塩化ビニル※ スライダー＝金属

※「ラウンド マチ付」のみ

【発売日】

2025年9月22日

【販売ルート】

・プラスダイレクトショップ

https://bungu-shop.plus.co.jp/products/list?category_id=76

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7LV13H

【仕様・価格】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/75_1_92ac76ae98331b745ef2fbdbefa3213b.jpg?v=202508271257 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/75_2_475a469da611a95b26f5515d5a1c94bd.jpg?v=202508271257 ]

